Эту песню в 1990 году написали за 15 минут на салфетке: она стала мировым хитом

Некоторые легендарные песни рождаются после месяцев работы в студии, а другие – буквально за несколько минут. Так появился один из самых известных хитов Джона Бон Джови.

Речь идет о легендарной "Blaze of Glory". Идеи для будущей песни музыкант записал прямо на салфетках во время обеда с актером Кифером Сазерлендом, пишет Parade.

Как появилась песня "Blaze of Glory"

Историей необычного зарождения песни Кифер Сазерленд поделился во время панельной дискуссии на комик-конвенции FanX в Солт-Лейк-Сити. Актер рассказал о съемках фильма "Молодые стрелки II", где также снялся Джон Бон Джови.

По словам Сазерленда, сыгравшего главную роль в фильме, музыкант пришел на съемки всего на один день. После этого они вместе пошли на ужин и немного выпили.

Мы сидели в баре, и Джон посмотрел на Эмилио Эстевеса и сказал: "Я хочу написать музыку для сиквела",

– рассказал актер.

Эстевес ответил, что не знает, будет ли продолжение фильма. Однако Бон Джови был уверен и сказал: "Сиквел будет".

"Молодые стрелки II": смотрите трейлер

Пока остальные не обращали на это внимания, музыкант начал что-то записывать на салфетке. По словам Сазерленда, за 15 минут он написал "Blaze of Glory", после чего подсунул салфетки Эстевесу со словами: "Вот твоя первая песня".

Сначала Сазерленд не воспринял этот момент как что-то особенное. Он закончил съемки и вернулся в Монтану. Но позже, зайдя в магазин, увидел по телевизору Бон Джови, исполнявшего "Blaze of Glory".

"Это была песня номер один. Я тогда этого не осознавал", – вспомнил актер.

По словам Сазерленда, Эстевез до сих пор хранит эти три салфетки в рамке у себя дома.

Насколько успешной стала "Blaze of Glory"

"Blaze of Glory" вышла в 1990 году и в сентябре того же года возглавила чарт Billboard. Всего композиция продержалась в нем 21 неделя.

Бон Джови – "Blaze of Glory": смотрите видео

В 1991 году песня получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая оригинальная песня к кинофильму". Также она была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня" и на "Грэмми" в номинациях "Лучшая песня для кинофильма или телевидения" и "Лучший мужской вокал в стиле рок".

Несмотря на то, что песня была написана за считанные минуты на обычных салфетках, "Blaze of Glory" стала одной из самых известных композиций в музыкальном наследии Бон Джови.