Туда не заглядывали более 100 лет: какие удивительные "сокровища" нашли под полом Букингемского дворца

Во время ремонта старого дома никто не удивится потерянной мелочи или забытой коробке. Но когда речь идет о Букингемском дворце, даже обычная бумажка может оказаться маленькой находкой из прошлого.

Именно это произошло во время масштабной реконструкции королевской резиденции в Лондоне. Рабочие обнаружили под полом и в других частях дворца предметы, которые пролежали там десятки, а некоторые – даже более 100 лет, сообщает BBC.

Что нашли под полом?

Среди находок есть фрагмент газеты The Standard от 27 ноября 1889 года. Ему уже около 137 лет, а на клочке сохранилась театральная афиша с представлениями, которые тогда показывали в Вест-Энде.

Также был найден билет на вечер игры в вист, который организовывал социальный клуб сотрудников королевского двора. Билет стоил 6 пенсов и датирован 14 апреля 1949 года, когда британским королем был Георг VI.

А еще под полом лежали старые бланки футбольного тотализатора Littlewoods 1957 года, изношенные черные ботинки и пустая пачка сигарет Silk Cut.

Находки в Букингемском дворце / Фото: AP

Нашли даже инструкции для королевского приема

Среди вещей оказался документ, который гораздо больше рассказывает о жизни самого дворца. Это подробное расписание дипломатического приема, который королева Елизавета II проводила в 1977 году по случаю своего серебряного юбилея.

В документе были прописаны маршруты гостей и членов королевской семьи по залам дворца. В частности, отмечалось, что Елизавета II и другие члены королевской семьи должны были двигаться по бальному залу по часовой стрелке.

Также сотрудникам давались указания по размещению 350 британских гостей, времени подачи напитков и даже мест, где курить запрещалось.

Во дворце обнаружили старинные декоративные керамические плитки Minton, которые датируются примерно серединой XIX века. Также нашли оловянный кубок, бутылку воды Schweppes и старую коробку с рождественскими открытками.

Почему все это оказалось под полом?

В Букингемском дворце с 2017 года продолжается масштабная реконструкция. Ее цель – не просто обновить интерьеры, а заменить старые электрические кабели, системы отопления, водоснабжения и другие инженерные коммуникации здания.

Во время работ сотрудникам приходится снимать огромное количество половых досок. На одном из этапов реконструкции команда работала примерно с 47 тысячами досок, каждую из которых нужно было пронумеровать и задокументировать.

Именно под полом и внутри стен десятилетиями оставались вещи, которые кто-то когда-то потерял, выбросил или просто оставил после ремонтных работ.