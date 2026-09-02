У Одессы "украли" сотни лет: почему День города могут перенести с 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, Одесса отмечает День города. Официальной датой его основания считается 2 сентября 1794 года, поэтому, согласно этой версии, Одессе исполняется 232 года.

Однако история города началась задолго до появления этой даты в календаре, а празднование Дня города предлагают перенести, пишет 24 Канал.

Так сколько же лет Одессе?

Еще в XV веке на месте современной Одессысуществовал порт Кочубиев, который в источниках также фигурирует под названиями Качибей и Хаджибей. Первое письменное упоминание о нем датируется 19 мая 1415 года – именно поэтому возраст Одессы все чаще предлагают отсчитывать от этой даты.

Если считать от первой письменной упоминания 1415 года, то в 2026 году речь идет уже о 611 годах истории города. 19 мая 2026 года в Одессе даже открыли выставку, посвященную 611-й годовщине первого письменного упоминания о Коцюбиеве – Хаджибее – Одессе.

В хронике польского историка Яна Длугоша Кочубиев упоминается как порт, откуда должны были отправлять зерно в Константинополь, который тогда находился в осаде османов. То есть речь идет не просто о случайном упоминании поселения, а о порту, который уже был вовлечен в международную торговлю.

В то же время историки предупреждают: 1415 год – это дата первого известного письменного упоминания, а не доказанная дата основания города. Люди жили на территории современной Одессы задолго до этого, а между более древними поселениями и средневековым Кочубиевым существуют периоды, о которых источников недостаточно.

А откуда взялась дата 2 сентября 1794 года?

Именно здесь начинается самая интересная часть истории. В 1794 году Российская империя после захвата Хаджибея начала превращать его в военно-торговый порт. Этот период традиционно считается началом Одессы как города Российской империи.

Однако в исследованиях по истории города также отмечается, что на момент российского захвата поселение уже существовало под названием Хаджибей. Поэтому вопрос заключается не только в том, сколько лет городу, но и в том, от какой именно точки считать его историю.

Дата 1794 года фиксирует начало нового этапа развития города, но не появление первого поселения на этом месте.

Военные предложили пересмотреть дату

В этом году вопрос стал особенно актуальным. Оперативно-тактическая группировка "Одесса" и ее командир полковник Денис Носиков обратились к представителям городских и областных властей с предложением пересмотреть официальную дату Дня Одессы.

Военные считают, что привязка истории города именно к 1794 году поддерживает имперскую версию его происхождения. В письмах защитники предложили провести экспертное обсуждение с участием историков и определить дату, которая наилучшим образом соответствует историческим источникам.

В частности, они обратили внимание на 19 мая 1415 года как на первое документально зафиксированное упоминание о Кочубиях.