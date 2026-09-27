Всего 6 станций: где в Украине находится самое короткое метро Европы

Метро обычно ассоциируется с большими городами, длинными линиями и десятками станций. В Украине же есть метрополитен, который существенно отличается от других.

В нем всего одна линия с шестью станциями, а ее протяженность составляет чуть более 7,8 километра. 24 Канал рассказывает о том, где в Украине находится самое короткое в Европе метро.

В каком городе находится самое короткое метро в Европе

Днепровский метрополитен открыли в 1995 году, и он стал самым молодым метро Украины.

У него всего одна линия с шестью станциями. Ее общая протяженность составляет более 7,8 километра, а поезд преодолевает весь маршрут в одном направлении примерно за 12 минут. Этот метрополитен также считается самым коротким в Европе.

Метро в Днепре / Фото КП "Днепровский метрополитен"

Расположение станций тесно связано с промышленным прошлым города. Большинство из них строили вблизи больших предприятий, чтобы работники могли быстрее добираться до работы.

Шесть станций метро Днепра:

Покровская;

Проспект Свободы;

Заводская;

Металлургов;

Метростроителей;

Вокзальная.

В 2016 году был запущен проект продления линии в центральную часть Днепра. Планировалось построить еще три станции: "Театральную", "Центральную" и "Музейную". Однако из-за полномасштабного вторжения России активные строительные работы в настоящее время приостановлены.