Искусственный интеллект назвал 3 самых провальных выступления на Евровидении 2025

В швейцарском Базеле отгремел финал Евровидения 2025, где триумфовала Австрия. Однако некоторые страны получили не лучшие результаты на конкурсе.

Мы спросили у ChatGPT какие выступления по его мнению были самыми провальными на конкурсе. Что ответил искусственный интеллект – рассказывает 24 Канал.

Стоит внимания ИИ сделал прогноз на победителя Евровидения и вспомнил о Ziferblat

Самые провальные выступления Евровидения 2025

Открывает рейтинг самых провальных выступлений на Евровидении 2025 по версии искусственного интеллекта представительница Ирландии – норвежская певица Эмми. Она с песней Laika Party хотела участвовать в отборе Норвегии, но когда не прошла – подалась в Ирландию и победила там и отправилась в Базель.

Песня воспевает Лайку – первую собаку космонавта, которую на орбиту выпустил СССР. Автором песни стала россиянка. Выступление критикуют за детскость и неуместность, поэтому ИИ называет его провальным. В финал представительница Ирландии не прошла.

Эмми – Laika Party: смотрите видео

Хорватия в 2024 году была серебряным призером Евровидения, а в этом году не прошла в финал. Страну представил Марко Босняк с песней Poison Cake ("Ядовитый торт"). Несмотря на сильный вокал артиста, текст песни и визуальные наполнения номера вызвали немало вопросов у зрителей. Поэтому в финал он не попал.

Однако украинские зрители в полуфинале отдали Хорватии 8 баллов.

Марко Босняк – Poison Cake: смотрите видео

По мнению ИИ самым провальным выступление было у Великобритании – группы Remember Monday с песней What the hell just happened? ("Что здесь в черта только что случилось?").

ChatGPT обращает внимание на то, что выступление рокзритикували из-за непонятной постановки и как результат – второй год подряд Великобритания получает 0 баллов от телезрителей.

Стоит заметить, что 10 баллов британская группа получила от украинского жюри.

Remember Monday – What the hell just happened: смотрите видео

Интересно, что фанаты конкурса шутят, что название песни Великобритании лучше всего описывает голосование на нынешнем конкурсе, где почти все фавориты букмекеров потерпели крах, а Швейцария, которая была на втором месте по решению жюри, также получила 0 баллов от зрителей.

Группа Ziferblat заняла 9-е место, получив суммарно 218 баллов. Кроме того, Украина была победителем первого полуфинала конкурса.