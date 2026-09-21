Мама плакала от безденежья, а сосиска была за праздник: украинцы отреагировали на "романтику 90-х"

В последнее время в соцсетях набирает популярность тренд – превращать свои обычные фото с помощью ИИ в кадры из 90-х. Пользователи примеряют на себя старую одежду, добавляют пленочный эффект, дворовую обстановку и словно возвращаются в эпоху, которая сегодня кажется очень атмосферной.

Но для тех, кто действительно жил в 90-е, это десятилетие было далеко не таким романтичным. В Threads пользователи вспомнили, что скрывалось за красивой эстетикой того времени: от бандитских разборок и задержек зарплат до ситуаций, когда одна сосиска на завтрак была настоящим праздником.

"Все решалось через бандитов"

Все началось с поста @galya.kulikaieva.

Один из пользователей в комментариях признался, что если бы у него был выбор – родиться в 80-х и застать 90-е или родиться позже, – то он выбрал бы второй вариант.

С законностью был настоящий бардак. Все решалось через бандитов,

– написал он.

По его словам, правоохранительные органы начали набирать силу примерно в 1996 – 1997 годах, когда часть представителей криминального мира начали сажать и высылать из страны. Автор комментария также утверждает, что впоследствии криминальные группировки и правоохранители начали сближаться.

Автор ответного комментария упомянула еще одну особенность того времени – люди, успевшие нажиться на приватизации и завладеть ценным имуществом, быстро уезжали за границу.

Другая пользовательница рассказала, что помнит 90-е как время, когда многие молодые мужчины гибли из-за криминальных конфликтов.

"Многие парни чуть постарше, которые уже окунулись во взрослую жизнь, именно тогда погибли во время бандитских разборок", – написала она.

Но проблемы были не только на улицах. По ее словам, зарплаты родителям задерживали, поэтому семьям приходилось сильно экономить на еде: "Спасали консервы. Мясо было – это счастье".

Впрочем, она отметила, что сейчас финансовые трудности тоже случаются, но лично для нее это все равно не сравнимо с ситуацией 90-х.

Килограмм сосисок стал праздником

Один из самых эмоциональных комментариев оставила пользовательница, которая вспомнила конкретный эпизод из детства примерно 1996 года. По ее словам, мама тогда плакала из-за того, что в семье не было денег и еды. Отец дал ей немного денег, но потом сам плакал в другой комнате, потому что это были средства, отложенные на что-то важное.

После этого мама пошла с детьми в магазин и купила килограмм сосисок.

Нам с братом варили по одной сосиске на завтрак каждый день. Без ничего. Просто сосиска. Ну, для нас это было как праздник, потому что каши мы и не любили,

– написала она.

При этом автор первоначального поста призналась, что сама не помнит такого дефицита еды в своем детстве. Она предположила, что, возможно, в ее городе ситуация была другой.

Газеты вместо туалетной бумаги

Еще одна пользовательница вспомнила бытовую деталь, которая сегодня кажется почти нереальной. Она написала, что не может понять, почему в начале 90-х на постсоветском пространстве люди еще пользовались газетами вместо туалетной бумаги.

Для сравнения она привела совершенно иную реальность того времени: пока в СССР и на постсоветском пространстве люди боролись с бытовыми проблемами, в мире уже выходили культовые вещи вроде "Твин Пикс".

Автор поста назвала это "убожеством", но отметила, что люди уже могли хотя бы смотреть на то, как живут в других странах.

Почему 90-е сейчас кажутся такими прекрасными?

В комментариях нет единого общего воспоминания об этом десятилетии. Для кого-то это действительно детство, друзья, телевизор и первые западные фильмы и сериалы, а для кого-то – постоянные финансовые проблемы, страх и борьба за самое необходимое.

Видимо, именно поэтому современные изображения в эстетике 90-х показывают лишь одну сторону этой истории. За кассетами, джинсами и старыми телевизорами для многих людей остались годы, когда даже обычный килограмм сосисок мог стать настоящим праздником.