Одним из любимых героев серии книг и фильмов о приключениях Гарри Поттера у многих является Рубеус Хагрид – лесник Хогвартса и преподаватель ухода за магическими зверями. Однако среди фанатов поттерианы есть жуткая теория относительно этого персонажа.

Согласно этой теории, Рубеус Хагрид был совсем не тем, кого из себя представлял. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Мог ли Хагрид быть двойным агентом?

Фанаты культовой истории о "мальчике, который выжил" любят различные теории, некоторые из них комментирует и сама Джоан Роулинг – "мама" Гарри Поттера.

Однако одной из самых жутких фанаты называют теорию о том, что Рубеус Хагрид – лесник и друг Гарри Поттера, на самом деле был пожирателем смерти. То есть слугой Волдеморта. Похожая версия говорит о том, что лесник был агентом темных колдунов, но пожирателем смерти как таковым не был.



Рубеус Хегрид / Фото Warner Bros.

Сторонники этой теории обращают внимание на то, что на самом деле Хагрид был сильным волшебником, даже несмотря на то, что колдовать ему было запрещено. Его умения отражены в первой книге, и, соответственно, первом фильме Поттерианы, когда тот наведывается к семье Дурслей, чтобы забрать у них Гарри Поттера, которому пора отправляться в Хогвартс.

Также сторонники теории обращают внимание на то, что во второй книге "Гарри Поттер и Тайная комната" Хагрид подозрительно оказывается на аллее Ноктерн, куда случайно попадает Гарри Поттер по ошибке.

Еще один момент – Хагрид, как известно, был другом паука Арагога, который в шестой книге умер. Его Хагрид спас, еще будучи учеником и якобы именно из-за него его отчислили из школы. Однако "дети" паука в финальной битве за Хогвартс присоединились именно к армии Волдеморта.

Кстати, к армии Волдеморта присоединились и великаны, хотя после Турнира трех волшебников и возвращения Темного Лорда Альбус Дамблдор отправил именно Хагрида на переговоры с ними, чтобы они стали на сторону Хогвартса. Но в итоге великаны поддержали Волдеморта.

Эту теорию никак не комментировала сама Джоан Роулинг.

Где был Хагрид во время битвы за Хогвартс?

Эту теорию подогревает то, что в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии. Часть 2" Хагрида почти не видно. Лесник появляется только тогда, когда в запретный лес на верную смерть приходит Гарри Поттер – там он видит пленного Хагрида. И именно его заставили потом отнести тело, как считали пожиратели смерти, мертвого Гарри в Хогвартс.

Однако все же вопрос – где был Хагрид все это время? Это вызвало обсуждение на форуме Quora. Там многие пользователи интересовались – где все это время был Хагрид и как он оказался в плену смертников?

Однако этот момент упустили в фильмах. На самом деле Хагрид участвовал в битве за школу вместе со своим братом-великаном Гропом, однако в ходе противостояния слуги Волдеморта его схватили и привели на ту самую поляну, где позже Темный Лорд попытается убить главного героя.

То есть этот эпизод может служить доказательством того, что Хагрид не был смертоубийцей. Хотя сторонники теории о том, что Хагрид мог быть слугой Волдеморта говорят, что в основном смертежеры убивали друзей Гарри Поттера, а не брали пленных и лесник стал фактически единственным исключением, что может указывать на то, что у него могли быть определенные договоренности с Волдемортом.

Важно! Все это только теория, в которой можно найти как аргументы "за", так и "против". Верить в это или нет – выбор каждого фаната поттерианы.

