Подарил людям новую жизнь: какое изобретение жителя Полтавы попало на обложку журнала TIME

Что общего между жителем Полтавы, который когда-то работал с 3D-принтером, и бионической рукой с искусственным интеллектом, которую увидел весь мир? Оказывается, именно украинец стоит за разработкой технологии, помогающей людям вернуть утраченные возможности.

Накануне Дня Независимости Украины 24 Канал рассказывает о малоизвестных, но гениальных изобретениях украинцев, получивших международное признание. Один из них был создан полтавчанином Игорем Ильченко и в 2022 году вошел в список лучших изобретений года по версии TIME и оказался на обложке журнала.

От 3D-принтера до бионической руки

Игорь Ильченко учился в Полтаве, сначала работал с 3D-печатью, а в 2017 году присоединился к команде разработчиков бионического протеза, где стал главным инженером.

Команда работала над роботизированным протезом около двух лет, после чего представила первый прототип. Его создали для девушки с нарушением функций конечности.

Разработку создала команда под руководством Дмитрия Газды, Анны Белеванцевой и главного инженера Игоря Ильченко.

Основатели Esper Bionics / Фото из личного архива Esper Bionics

В 2019 году проект победил в конкурсе изобретателей Vernadsky Challenge, после чего команда привлекла инвесторов и получила возможность продолжить разработку.

Одним из главных результатов стала Esper Hand – легкая бионическая рука весом около 380 граммов. В ней установлены 24 датчика, которые считывают мышечную активность и сигналы, связанные с движениями человека.

Но главная особенность протеза – не просто возможность выполнять движения. Система с искусственным интеллектом постепенно учится распознавать индивидуальные шаблоны движений конкретного пользователя. То есть человек не просто должен приспосабливаться к протезу. Наоборот – технология постепенно адаптируется к самому человеку.

Что может делать "умная" рука?

Протез обладает интуитивным захватом, благодаря которому можно удерживать небольшие предметы – телефон, вилку, зубную щетку и другие предметы повседневного пользования.

Заряжается устройство примерно так же, как обычный гаджет. Одного заряда хватает на день активного использования, а при менее интенсивном режиме – на несколько дней.

Ильченко вместе с коллегами разработал MARS – многосенсорную систему управления, которая распознает движения мышц и преобразует их в команды для различных устройств, в том числе протезов.

По замыслу разработчиков, такшая система должна помогать человеку самостоятельно есть, одеваться и выполнять гигиенические процедуры.

Интересно, что история полтавчанина не ограничилась протезированием. Технологию MARS рассматривают как универсальную систему, которая потенциально может управлять не только протезом, но и другими устройствами.

Мировое признание

Проект начал активно развиваться после того, как в 2019 году команда выиграла миллион гривен в конкурсе инженерных стартапов Vernadsky Challenge.

Тогда Ильченко и его коллеги заявляли о цели сделать современное протезирование более функциональным и доступным. А уже в 2022 году разработка получила международное признание: журнал TIME включил Esper Hand в список 200 лучших изобретений года, а изображение протеза использовал для обложки специального выпуска.

Обложка посвящена полтавчанину / журнал TIME

Для Ильченко это был особый момент еще и потому, что он работал над технологией, преследующей вполне практическую цель – помогать людям с утраченными конечностями вернуть себе больше возможностей в повседневной жизни.

Интересно, что сам изобретатель пришел в инженерию не по классическому пути технологического образования. Он окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, а уже позже профессионально занялся разработкой протезов.