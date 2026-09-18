Могут уйти годы: сколько нужно работать в Украине, чтобы купить новый iPhone

Новый iPhone – желанная покупка для многих, но его цена может сильно ударить по карману. Выпущенные в этом году iPhone 18 Pro и 18 Pro Max уже доступны для предзаказа в Украине, а стоимость складного iPhone Duo пока еще определяется.

Цены на новинки Apple могут превышать 160 тысяч гривен в зависимости от модели и объема памяти. 24 Канал подсчитал, сколько месяцев придется работать украинцу, чтобы накопить на новый iPhone.

Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 18 Pro

Для расчета мы взяли минимальную зарплату в Украине – 8 647 гривен, а также среднюю зарплату по данным Госстата – 32 243 гривны.

Обратите внимание! Это лишь условный расчет, ведь в реальной жизни вряд ли кто-то может откладывать всю зарплату. Однако он хорошо показывает, сколько времени пришлось бы работать украинцу, если бы все заработанные деньги шли исключительно на новый iPhone.

Базовый iPhone 18 Pro на 256 ГБ в Украине стоит около 78 тысяч гривен. При минимальной зарплате на него придется откладывать примерно 9 месяцев, тогда как при средней – около 2,4 месяца.

iPhone 18 Pro / Фото Apple

В то же время самая дорогая версия iPhone 18 Pro с 2 ТБ памяти стоит около 158 тысяч гривен. Человеку с минимальной зарплатой для такой покупки понадобится примерно 18 месяцев, а при средней зарплате – почти 5 месяцев.

Сколько нужно копить на iPhone 18 Pro Max

Базовый iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ стоит около 85 тысяч гривен. Это почти 10 месяцев работы при минимальной зарплате или около 2,6 месяца при средней.

iPhone 18 Pro Max / Фото Apple

Версия iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ обойдется примерно в 165 тысяч гривен. Чтобы накопить эту сумму, при минимальной зарплате потребуется около 19 месяцев, а при средней – чуть больше 5 месяцев.

Во сколько обойдется новый iPhone Duo

С iPhone Duo ситуация несколько иная, ведь его цена для украинского рынка еще формируется. Поэтому для ориентировочного расчета возьмем американскую цену смартфона.

iPhone Duo / Фото Apple

В США базовая версия iPhone Duo на 256 ГБ стоит 1 999 долларов, а самая дорогая конфигурация – 3 199 долларов. По курсу 44,69 гривны за доллар, по состоянию на 18 сентября, это примерно 89,3 тысячи и 143 тысячи гривен соответственно.

Важно! Цена на iPhone Duo в Украине будет выше, чем в США, ведь к американской цене добавляются налоги, логистические расходы и другие наценки.

При минимальной зарплате на базовый iPhone Duo придется откладывать около 10 месяцев, а на самую дорогую версию – примерно 16,5 месяца. Если же получать среднюю зарплату, накопить на эти модели можно примерно за 2,8 и 4,4 месяца соответственно.