Вьетнамцы добавляют яйцо в кофе: почему этот необычный напиток стал популярным

Кофе с яйцом звучит как странное сочетание, особенно для тех, кто привык добавлять в напиток только молоко или сахар. Однако во Вьетнаме такой напиток давно стал настоящей классикой.

Речь идет о cà phê trứng, или яичном кофе, который появился во Вьетнаме в 1940-х годах. Причина его появления была удивительно проста: в Ханое возник дефицит молока, поэтому бариста нашел необычную замену, пишет 24 Канал.

Как появился яичный кофе?

Историю напитка связывают с Нгуеном Ван Зянгом, который работал бариста в отеле Sofitel Legend Metropole Hanoi. В 1946 году из-за нехватки свежего молока он начал взбивать яичный желток с сахаром и использовать эту смесь вместо молока.

Впоследствии в нее стали добавлять сгущенное молоко. Полученный крем выкладывали поверх крепкого вьетнамского кофе. Так появился напиток с густой сладкой пенкой, который сегодня скорее напоминает жидкий десерт.

Каков его вкус?

Для приготовления используют крепкий черный кофе, обычно из сорта робуста. Отдельно взбивают яичный желток с сахаром и сгущенным молоком, пока смесь не станет густой и кремообразной. Ее выкладывают сверху на горячий кофе.

В результате получается сочетание горького напитка и сладкого яичного крема, который по консистенции напоминает меренгу или заварной крем.

Как готовят яичный кофе во Вьетнаме: смотреть видео

Интересно, что туристы, впервые пробующие cà phê trứng, часто ожидают сильного вкуса сырого яйца. На самом деле из-за взбивания и смешивания с сахаром и сгущенным молоком его почти не чувствуется.

Когда молоко вновь стало более доступным, необходимость заменять его яйцом исчезла. Однако сам кофе никуда не делся.

Сегодня яичный кофе считается одной из гастрономических визитных карточек Ханоя. Его подают в кафе по всему городу, а самым известным заведением, связанным с этим напитком, остается Giảng Cafe, основанное самим Нгуеном Ван Зянгом.