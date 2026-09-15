Спустя почти 200 лет это по-прежнему работает: как деньги, статус и связи определяют успех

Мы привыкли думать об успехе как о результате таланта, настойчивости и вовремя использованного шанса. Но когда два человека с одинаковым образованием и примерно одинаковыми способностями оказываются на совершенно разных ступенях, объяснение часто сводится к трем вещам: деньгам, статусу и связям.

Уильям Мейкпис Текерей написал "Ярмарку тщеславия" еще в 1848 году, но его герои ведут себя так, будто наблюдают за современным миром. Роман, который издательство #книголав выпускает в двух томах, показывает, как устроена эта игра и почему далеко не все стартуют с одной линии.

Деньги нужны не только ради денег

В мире "Ярмарки тщеславия" деньги давно перестали быть просто способом покупать вещи. Они определяют, как к человеку относятся, доверяют ли ему и даже насколько охотно прощают его ошибки.

Текерей прекрасно иллюстрирует это на примере супругов Кроули. Они годами поддерживают роскошный образ жизни в Мейфэре, хотя на самом деле не располагают для этого достаточными средствами. Кредиты, долги и умение убеждать других создают иллюзию достатка, а вместе с ней – и нужный статус.

Ребекка Шарп, одна из главных героинь романа, прекрасно понимает эти правила. Она прямо говорит:

..я была бы хорошей женой, если бы имела пять тысяч фунтов в год.

Это одна из главных идей романа: деньги не обязательно делают человека лучше, но очень часто облегчают его жизнь. При этом желание заработать не всегда означает стремление стать богатым.

Статус можно унаследовать еще до рождения

Формально современное общество давно отказалось от деления людей на аристократов и простолюдинов. Но разница между стартовыми возможностями никуда не исчезла. По данным ОЭСР, ребенку из беднейшей части населения в среднем требуется четыре – пять поколений, чтобы достичь среднего уровня дохода в своей стране.

Образование родителей также имеет значение: дети из образованных семей значительно чаще сами получают высшее образование. Причем передается не только имущество. Социологи говорят и о культурном капитале – знаниях, привычках, манере общения, знакомствах и понимании того, как вести себя в определенной среде.

Именно это исследовала социолог Лорен Ривера, анализируя самые престижные американские компании. Она обнаружила, что при отборе кандидатов работодатели обращали внимание не только на профессиональные качества. Важно было и то, насколько человек "свой" для данной среды.

Например, увлечение гольфом, греблей или сквошем могло стать дополнительным сигналом для рекрутера. То есть иногда важно не только то, что ты умеешь, но и то, признают ли в тебе человека из своего круга.

Текерей показал эту систему еще в XIX веке. Когда отец Эмилии Седли теряет деньги, отношение к его семье меняется почти мгновенно.

Старик Осборн даже не скрывает причины, расторгая помолвку сына:

Я не хочу принимать в семью дочь банкрота!

Ирония в том, что когда-то именно Седли помог Осборну разбогатеть.

В "Ярмарке тщеславия" нет правильного героя

Текерей даже дал роману подзаголовок – "Роман без героя". И это важная подсказка для читателя. Здесь нет персонажа, который всегда поступает правильно.

Зато есть Ребекка Шарп, которая прекрасно понимает правила общества и использует их в своих интересах, и Эмилия Седли, которая гораздо менее приспособлена к этой игре. Ребекка начинает практически с нуля. Она покидает пансион без средств к существованию и постепенно пробивается наверх: становится гувернанткой, выходит замуж, попадает в круг аристократии и заводит нужные знакомства.

Эмилия, напротив, стартует с гораздо лучшей позиции. Но когда ее отец объявляет банкротство, привычный мир рушится вместе с деньгами. На этом контрасте Текерей и строит роман. Один неудачный финансовый шаг может изменить отношение к человеку, а правильное знакомство – открыть двери, которые для других остаются закрытыми.

Спустя почти 180 лет эти правила не исчезли

"Ярмарка тщеславия" интересна именно тем, что ее легко читать не только как роман о британском обществе XIX века. В ней узнаваемы механизмы, которые работают и сегодня. Деньги дают больше свободы. Статус открывает определенные двери. Знакомства помогают быстрее оказаться там, куда другие годами пытаются попасть.

Это не означает, что талант, образование или упорный труд ничего не стоят. Скорее наоборот: Текерей показывает, что они не существуют в вакууме. Люди могут обладать одинаковыми способностями, но при этом иметь совершенно разные стартовые условия. Именно поэтому "Ярмарка тщеславия" до сих пор звучит актуально. Текерей не дает простого рецепта успеха и не учит, как победить систему.