Эйфелева башня должна была исчезнуть: какая неожиданная причина спасла символ Парижа

Сегодня трудно представить Париж без Эйфелевой башни. Но более века назад французы вполне могли смотреть на столицу без ее знаменитого силуэта: конструкцию возвели как временное сооружение к Всемирной выставке 1889 года, а разрешение Гюстава Эйфеля предусматривало, что через 20 лет ее демонтируют.

Более того, после выставки восторг по поводу башни начал угасать, а на Всемирной выставке 1900 года она уже не пользовалась таким успехом. Парижане устали от огромной металлической конструкции над городом, а городские власти уже демонтировали другие сооружения выставки, пишет toureiffel.paris. Казалось, судьба башни была предрешена.

Эйфеля спасла не красота, а наука

Сам Гюстав Эйфель понимал, что одной популярности недостаточно. Поэтому он пытался найти для своей конструкции реальное научное и практическое применение.

На башне проводили метеорологические, астрономические и физические эксперименты, исследовали сопротивление воздуха. Но настоящим спасением стала технология, которая в то время только набирала обороты – беспроводная связь.

5 ноября 1898 года изобретатель Эжен Дюкрет осуществил первую радиотелеграфную связь между Эйфелевой башней и Пантеоном на расстоянии около 4 километров. В следующем году сигнал уже удалось передать через Ла-Манш в Лондон.

После этого башней заинтересовались французские военные. В 1903 году капитан Гюстав Ферри начал использовать ее для экспериментов с военной беспроводной связью, а Эйфель даже за свой счет профинансировал установку антенного оборудования.

Какой была Эйфелева башня более ста лет назад / alamy.com

Башня стала стратегическим объектом

Эксперименты быстро доказали, что огромная высота конструкции является серьезным преимуществом для передачи сигналов. Сначала удалось установить связь с французскими фортами примерно в 400 километрах, впоследствии – с военно-морской базой в Бизерте в Тунисе.

А в 1908 году сигнал с Эйфелевой башни уже передавался на расстояние около 6 тысяч километров. В 1909 году под Марсовым полем обустроили постоянную военную радиотелеграфную станцию. И это стало решающим аргументом: сносить сооружение, ставшее важным элементом французской связи, было просто невыгодно.

Поэтому в 1910 году, когда первоначальный 20-летний срок должен был истечь, город продлил концессию Эйфеля еще на 70 лет. Башня получила фактически новую жизнь.

Затем она помогла Франции в войне

Радиофункции башни оказались важными не только для науки. Во время Первой мировой войны с нее перехватывали немецкие сообщения.

Особенно известным стал эпизод 1918 года, когда французы перехватили зашифрованную радиограмму. Ее расшифровал математик и криптоаналитик Жорж Пенвен. Сообщение помогло французской стороне сорвать немецкое наступление.

Таким образом, сооружение, которое сначала считали временным украшением выставки, постепенно превратилось в научную лабораторию, радиостанцию и стратегический военный объект.

Ирония истории заключается в том, что Эйфелева башня стала символом Парижа не потому, что французы сразу решили ее сохранить. Ее спасло то, что инженеры вовремя нашли для нее новое назначение.