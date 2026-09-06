Его хиты знает весь мир: какой легендарный певец не написал самостоятельно ни одной песни

Его называли "королем рок-н-ролла" и считали одним из самых влиятельных артистов в истории американской музыки. Однако при жизни он не написал самостоятельно ни одной песни.

Речь идет о легендарном Элвисе Пресли. Несмотря на это, певец оставил огромный след в музыке, пишет Showbiz Cheat Sheet.

Есть ли у Элвиса Пресли собственные песни

Пресли славился своим музыкальным талантом и харизмой, благодаря которым мог мгновенно привлечь внимание тысяч поклонников. Однако песни, которые сделали его знаменитым, он сам не писал.

Об этом сам певец рассказал в одном из интервью 1957 года. Пресли отметил, что хотя его имя указывали в титрах некоторых композиций в качестве автора, на самом деле он не принимал участия в их написании.

Это все большая мистификация, дорогая. Я никогда в жизни не писал песен. Я получаю треть гонорара за их запись. Это делает меня умнее, чем я есть на самом деле. У меня даже никогда не было идеи для песни. Разве что один раз, возможно,

– пояснил он.

Элвис Пресли / Архивная фотография

Пресли рассказал, что тот единственный случай был связан со странным сном. Однажды вечером он лег спать, увидел сон и проснулся весь дрожащий, после чего позвонил другу и рассказал ему об этом.

"К утру у него уже была новая песня – "All Shook Up", – добавил певец.

Элвис Пресли – "All Shook Up": смотрите видео

Также Пресли утверждал, что не умеет читать ноты. Правда, неизвестно, говорил ли он это всерьез или шутил, ведь позже он добавил, что использует гитару лишь как костыль.