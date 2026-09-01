Отец прославлял Украину, а сын выступил против нее: эта история в свое время стала сенсацией

Михаил Коцюбинский – один из самых известных украинских писателей, чьи произведения давно стали классикой. Однако в его семье был человек, чья судьба сложилась совершенно иначе и в конечном итоге стала одной из самых противоречивых страниц в истории семьи писателя.

Старший сын писателя Юрий примкнул к большевистскому движению и стал одним из тех, кто помогал устанавливать советскую власть в Украине. Он командовал большевистскими войсками, занимал высокие должности, но в конце концов был обвинен в антисоветской деятельности и расстрелян в 1937 году, пишет Энциклопедия современной Украины.

Как сын Коцюбинского стал большевиком?

Юрий Коцюбинский родился в 1896 году в Виннице. Его отцу на тот момент было 31 год. Михаил Коцюбинский уже был известным писателем, а семья впоследствии поселилась в Чернигове, где вокруг него объединялась украинская интеллигенция.

Юрий очень рано увлекся революционными идеями. К большевистской партии он присоединился еще в 1914 году. После революции 1917 года его карьера стремительно пошла вверх.

В 1917 – 1918 годах Юрий был членом большевистского военно-революционного комитета в Петрограде, работал в первом советском правительстве Украины в Харькове, а впоследствии стал командующим Красной армией на Украине.

То есть сын одного из самых известных украинских писателей фактически оказался по другую сторону борьбы за будущее Украины.

Как он стал одним из руководителей советской Украины?

В 1919 году Юрий Коцюбинский был избран в Центральный комитет большевистской партии Украины. Позже он работал в советском правительстве и почти десять лет находился на дипломатической службе – в частности, в Австрии и Польше.

В 1930-х годах его карьера достигла пика. Коцюбинский был заместителем председателя Госплана УССР, а с 1933 года – председателем Госплана и заместителем председателя Рады народных комиссаров Украины.

Однако именно в этот период его отношения со сталинской системой начали ухудшаться.

Почему Сталин стал видеть в нем врага?

В 1920-х годах Коцюбинский поддерживал оппозиционные Сталину настроения. Он также критиковал политику Кремля в отношении национального вопроса и вместе с другими украинскими большевиками выступал за большую самостоятельность советской Украины.

Кроме того, во время работы за рубежом он помогал украинским политическим эмигрантам. В 1928 году организовал сбор продовольствия для голодающих в Украине.

В конечном итоге это не спасло его от репрессивной системы. В октябре 1934 года Коцюбинского уволил от должностей и исключил из состава ЦК КП(б)У. В феврале 1935 года его арестовали и обвинили в антисоветской деятельности.

Он получил пять лет ссылки в Западную Сибирь. Но на этом преследования не закончились. В октябре 1936 года Юрия Коцюбинского арестовали во второй раз. Его обвинили в создании так называемого националистическо-троцкистского центра.

8 марта 1937 года его приговорили к расстрелу. Юрия Коцюбинского посмертно реабилитировали в 1956 году.

В семье Коцюбинского это была не единственная трагедия

Подобная судьба постигла и младшего сына писателя – Романа Коцюбинского. Он также в юности вступил в большевистскую партию, работал в культурно-образовательной сфере и в Академии наук.

В 1937 году его арестовали и расстреляли. Так семья Михаила Коцюбинского оказалась в эпицентре драматических событий украинской истории.

Для Юрия эта история особенно парадоксальна: он начинал как активный участник установления советской власти в Украине, а закончил жизнь как ее жертва – после того, как стал выступать за большую самостоятельность Украины.