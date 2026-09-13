Не Львов: какой город на западе Украины стал последней столицей УНР

В 1919 году украинские власти оказались в ситуации, когда приходилось буквально бороться за возможность продолжать государственную деятельность. В этот период руководство УНР пыталось не только удержать власть, но и наладить работу государственных структур.

Как отмечается в "Энциклопедии истории Украинской революции", после захвата Каменец-Подольского именно туда перенесли государственный центр УНР. Так начался Каменецкий период Директории УНР, который длился с июня по ноябрь 1919 года.

Как Каменец-Подольский стал столицей УНР

3 июня 1919 года войска Директории УНР овладели Каменец-Подольским – губернским центром Подолья. После этого в город перенесли государственный центр УНР, и здесь начали работать высшие органы власти республики.

Верховным органом власти была Директория во главе с Симоном Петлюрой. Исполнительную власть осуществляло правительство, в состав которого входили представители Украинской социал-демократической рабочей партии и Украинской партии социалистов-революционеров.

Где находится Каменец-Подольский: смотрите на карте

Каменецкий период стал самым длительным по времени пребывания государственных и административных органов республиканской власти в одном месте за все время существования Директории УНР. Именно поэтому этот период в истории называют "Каменецкой эпохой".

В это время правительство УНР пыталось возобновить работу государственных структур и усилить свое влияние в Украине. Власти работали над налаживанием административного аппарата, поскольку проблема подготовленных кадров была одной из самых сложных для УНР.

Также правительство пыталось реорганизовать армию, создать четкую структуру командования, ввести строгую дисциплину, наладить мобилизацию и снабжение. Однако в целом эти меры не дали ожидаемого результата.

В Каменецке правительство УНР также работало над национальным примирением. В частности, власти принимали меры против погромов, реализовывали закон о еврейской национально-персональной автономии и пытались улучшить украинско-еврейские отношения.



Федор Швец, Андрей Макаренко и Симон Петлюра в Каменце / Архивная фотография

В то же время украинские власти продолжали борьбу за международное признание независимости Украины и искали союзников на международной арене. После неудачных попыток добиться признания со стороны ведущих стран Запада правительство начало более активно развивать сотрудничество с ближайшими соседями – Польшей и Румынией.

Однако политические противоречия внутри украинской власти, проблемы с работой административных структур, армией и международной поддержкой в конечном итоге привели к поражению национально-освободительной борьбы этого периода. Каменецкий период Директории завершился в ноябре 1919 года.