TikTok заполонил один странный танец: что такое STORM II и как повторить вирусный тренд

В TikTok в последние дни стали появляться очень похожие видео: один человек стоит в центре, вокруг него синхронно движется целая толпа, а кадры выглядят так, будто их сняли для большого музыкального клипа. Самое интересное, что авторам не приходится собирать десятки танцоров или повторять сложную хореографию.

Все это началось с клипа на песню STORM II от GENER8ION и Yung Lean, а теперь его ключевой момент воссоздают с помощью ИИ. 24 Канал разобрался, что это за песня, почему именно этот фрагмент стал вирусным и как сделать собственную версию.

Что это за песня STORM II?

STORM II – трек французского аудиовизуального проекта GENER8ION и шведского рэпера Yung Lean, который вышел в апреле 2026 года.

Песня является частью проекта STORM, который сочетает в себе музыку, кино и хореографию. Сам клип значительно больше, чем обычное музыкальное видео. Это более семиминутный короткометражный фильм, в котором Yung Lean играет ученика британской школы-интерната, а ближе к концу история переходит в знаменитую массовую хореографическую сцену.

Именно она и стала основой нового тренда в TikTok.

Кстати, оригинальный клип не создан ИИ. Его режиссер – Ромен Гаврас, а над хореографией работал Дамьен Жале.

Оригинальный клип: смотреть видео

Почему все повторяют именно этот момент?

Самая известная часть начинается примерно на 4:18 видео. Yung Lean стоит перед группой парней, после чего начинается очень синхронное движение толпы: люди наклоняются, перестраиваются и буквально двигаются как одно целое.

Именно эта сцена настолько хорошо подходит для редактирования с помощью ИИ, потому что движения, камера и композиция уже готовы. Автору остается фактически заменить главного героя или всю толпу на нужных персонажей.

И здесь начинается самое интересное: в новых видео вместо парней из клипа могут появляться совершенно другие люди, персонажи или даже вымышленные существа, но они повторяют ту же самую хореографию.

Украинская версия тренда: смотреть видео

Как сделать таке видео?

Для этого сейчас используют Higgsfield Genjutsu или другие AI-инструменты с режимом video-to-video / character swap.

Суть проста: загружается фрагмент оригинального видео, а затем ИИ получает фотографию персонажа, которого нужно поставить на место героя.

Есть даже готовый гайд именно для тренда STORM II, где описан следующий рабочий процесс: взять видео в качестве источника движения, отдельную фотографию персонажа в качестве источника внешности и попросить модель сохранить хореографию, ракурс камеры и композицию