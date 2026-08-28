Новый тренд в современной литературе: почему книги вдруг стали затрагивать неожиданные темы

Еще несколько десятилетий назад роман о вакцинации, абортах, войне или призыве мог показаться слишком злободневным для "большой литературы". Сегодня все наоборот: именно конфликтные темы становятся основой книг, которые получают премии, экранизируются и вызывают бурные дискуссии.

Писатели все чаще переносят в художественные тексты то, о чем мы привыкли спорить в соцсетях. Свежий пример – роман британской писательницы Эмили Эдвардс "Стадо", который выходит на украинском языке в издательстве #книголав.

Литература не дает простого ответа

В соцсетях сложные общественные вопросы часто сводятся к нескольким предложениям: человек либо "за", либо "против". Художественная литература работает иначе – она заставляет читателя провести с героем сотни страниц и увидеть его страхи, опыт и причины того или иного решения.

Именно поэтому роман может показать позицию, с которой читатель категорически не согласен, но в то же время заставить его понять человека, который ее придерживается. Подобный прием использовал, в частности, Иэн Макьюэн в "Законе о детях", где конфликт вокруг переливания крови раскрывается через взгляды судьи и подростка – свидетеля Иеговы.

В украинской литературе подобный эффект производит роман Гаськи Шиян "За спиной". Реакция героини на мобилизацию ее возлюбленного в свое время вызвала споры среди читателей, однако именно этот дискомфорт и сделал тему предметом длительного обсуждения.

Почему художественная история может убеждать сильнее, чем статистика?

Острые общественные темы редко существуют только в формате сухих фактов. За каждой цифрой стоит конкретный человек – и именно личная история часто вызывает более сильную эмоциональную реакцию. В случае вакцинации это особенно заметно.

Во время вспышки кори в Украине в 2017 – 2019 годах заболели более 115 тысяч человек, 41 человек умер. Но даже такие цифры не обязательно заставляют человека изменить свои убеждения.

Роман же предлагает не статистику, а персонажа. Читатель сначала эмоционально погружается в его историю, а уже потом сталкивается с его решениями и взглядами.

"Стадо": когда одна дружба превращается в судебное дело

Именно так построен роман Эмили Эдвардс. Элизабет убеждена, что ее дочери Клемми нельзя делать прививки, поэтому она требует от родителей других детей подтверждение вакцинации перед днем рождения дочери.

Ее подруга Брай также не привила своего ребенка. Причина – семейный опыт: в ее семье убеждены, что брат Мэтти потерял здоровье после прививки еще в 1978 году.

На первый взгляд, это история о вакцинации. На самом же деле авторка гораздо больше пишет о доверии, страхе и границах личной ответственности.

Подруги годами не говорили друг с другом напрямую о вакцинации. Одна боялась обидеть, другая – признаться в неудобной правде. Все меняет одно сообщение: Брай пишет, что ее дочь привита, хотя на самом деле речь идет лишь о прививках от пневмонии и менингита. Дальше будут корь, больница и суд.

Интересно, что Эдвардс не превращает книгу в памфлет о вакцинации. Она не ставит перед собой задачу просто убедить читателя в правоте одной из сторон.

Ее интересует другое: как страх заставляет людей принимать решения, которые могут повлиять не только на них самих. Это делает сюжет гораздо шире одной темы.

Роман не заставляет выбирать сторону за несколько секунд – он заставляет оставаться рядом с человеком, даже если ты с ним не согласен.