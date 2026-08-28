Где выгоднее пить кофе – дома или в заведении: блогер подсчитал расходы до копейки

Украинский блогер Леонид Попадько решил выяснить, где выгоднее пить кофе. Для этого он подсчитал все расходы до копейки.

Он учел не только стоимость кофейных зерен, но и цену воды, электроэнергии, обслуживания и самой кофемашины. Результатами своего исследования блогер поделился в видео в TikTok на своей странице.

Сколько стоит кофе в заведении

По словам Попадько, средняя цена американо в заведении составляет около 60 гривен. Если выпивать по три чашки в день, за год получается 1095 чашек.

Таким образом, за год на кофе в заведениях придется потратить около 65 700 гривен.

Блогер подсчитал, где выгоднее пить кофе: смотрите видео

Сколько стоит домашний кофе

На первый взгляд, кофе дома должен быть значительно выгоднее. Килограмм хороших зерен стоит не менее 1 000 гривен, а на одну порцию американо требуется 10 граммов. Таким образом, само зерно для одной чашки стоит примерно 10 гривен.

Однако это не все расходы. Бутилированная вода стоит около 70 гривен за 5 литров. Поскольку на одну чашку требуется 200 миллилитров, вода добавляет еще 2,80 гривны.

Также нужно учесть электроэнергию. При тарифе 4,32 гривны за киловатт кофемашина расходует примерно 15 копеек на приготовление одной чашки.

Приготовление кофе / Фото Unsplash

Также блогер учел расходы на обслуживание кофемашины. Комплект фильтров и средств для декальцинации стоит 1 000 гривен, а за год требуется четыре таких комплекта. В пересчете на одну чашку это составляет примерно 3,65 гривны.

Итак, без учета стоимости кофемашины себестоимость одной чашки домашнего американо составляет 16,60 гривны.

Однако с учетом цены кофемашины, которая обошлась блогеру в 17 500 гривен, в первый год одна чашка домашнего кофе будет стоить 32,58 гривны. Начиная со второго года ее стоимость снизится до 16,60 гривны.

Таким образом, по подсчетам блогера, готовить американо дома выгоднее, даже с учетом стоимости кофемашины и ее обслуживания.