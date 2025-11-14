"Целый год я мучил украинских граждан": кем работал Кузьма Скрябин до популярности
- Андрей Кузьменко, известный как Кузьма Скрябин, в раннем детстве мечтал стать водителем мусоровоза.
- Артист год работал по специальности до музыкальной карьеры.
До того, как стать любимцем миллионов и лидером группы "Скрябин", Андрей Кузьменко имел совсем другие планы на жизнь. В детстве он даже не мечтал о сцене.
Кем работал Андрей Кузьменко до славы?
В детстве Андрей Кузьменко мечтал стать водителем мусоровоза, считая эту профессию романтической. Но все изменилось, когда в 14 лет Андрей услышал группу The Exploited. Именно тогда он открыл для себя панк-музыку и начал распространять ее среди друзей в родном городе.
Впоследствии с несколькими единомышленниками создал свою первую группу – "Цепная реакция", которая выступала в школьном актовом зале.
Однако после школы будущий артист поступил во Львовский медицинский институт, где учился на стоматолога и даже год работал по специальности.
Стоматологический диплом не дают сразу, надо еще год работать. Целый год я мучил украинских граждан. От того, что я не стал стоматологом, наше государство только выиграло, потому что мои пациенты отличались от других – у них не закрывался рот, я всегда накладывал много акрила, и они ходили с перекривленным ртом,
– с улыбкой рассказывал артист.
Впрочем, музыка привлекала его значительно больше, чем медицина. Сам Кузьменко признавался, что получил диплом только из-за настояния родителей.
Как Андрей Кузьменко мог бы выглядеть сегодня, по мнению ИИ?
На странице ТРК "МИС" в Instagram опубликовали сгенерированный нейросетью ChatGPT портрет Андрея Кузьменко, на котором показали, как бы сегодня выглядел артист.
На созданном фото Кузьма изображен с длинными кудрявыми волосами, на лице видно бороду и морщины, придающие образу возрастных изменений.
Впрочем, реакция пользователей разделилась. Часть людей отметила, что искусственный интеллект достаточно точно передал внешность певца, а другие считают, что сходство минимальное.
Как возникло название группы "Скрябин"?
История украинской группы "Скрябин" началась в конце 1980-х, когда молодые музыканты интересовались синт-попом и вдохновлялись The Cure и Depeche Mode. В 1989 году они записали свой первый альбом и решили снять 9-минутный артхаусный фильм под руководством режиссера Владимира Зайковского.
Режиссер планировал подать его на авангардный кинофестиваль, но для этого нужно было указать название группы. В то время в составе коллектива были Андрей Кузьменко ("Кузьма"), Ростислав Домишевский ("Рой"), Сергей Гера ("Шура"), Игорь Яцишин и Александр Скрябин ("Скряба").
Александра в тот день на студии не было, поэтому остальные участники предложили подписать видео как "Скрябин". Сначала это была шутка, но впоследствии название прижилось.