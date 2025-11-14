"Целый год я мучил украинских граждан": кем работал Кузьма Скрябин до популярности

До того, как стать любимцем миллионов и лидером группы "Скрябин", Андрей Кузьменко имел совсем другие планы на жизнь. В детстве он даже не мечтал о сцене.

Кем работал Андрей Кузьменко до славы?

В детстве Андрей Кузьменко мечтал стать водителем мусоровоза, считая эту профессию романтической. Но все изменилось, когда в 14 лет Андрей услышал группу The Exploited. Именно тогда он открыл для себя панк-музыку и начал распространять ее среди друзей в родном городе.

Впоследствии с несколькими единомышленниками создал свою первую группу – "Цепная реакция", которая выступала в школьном актовом зале.

Однако после школы будущий артист поступил во Львовский медицинский институт, где учился на стоматолога и даже год работал по специальности.

Стоматологический диплом не дают сразу, надо еще год работать. Целый год я мучил украинских граждан. От того, что я не стал стоматологом, наше государство только выиграло, потому что мои пациенты отличались от других – у них не закрывался рот, я всегда накладывал много акрила, и они ходили с перекривленным ртом,

– с улыбкой рассказывал артист.

Впрочем, музыка привлекала его значительно больше, чем медицина. Сам Кузьменко признавался, что получил диплом только из-за настояния родителей.

Как Андрей Кузьменко мог бы выглядеть сегодня, по мнению ИИ?

На странице ТРК "МИС" в Instagram опубликовали сгенерированный нейросетью ChatGPT портрет Андрея Кузьменко, на котором показали, как бы сегодня выглядел артист.

На созданном фото Кузьма изображен с длинными кудрявыми волосами, на лице видно бороду и морщины, придающие образу возрастных изменений.

Впрочем, реакция пользователей разделилась. Часть людей отметила, что искусственный интеллект достаточно точно передал внешность певца, а другие считают, что сходство минимальное.

