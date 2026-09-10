"Два старых айфона склеить дешевле": сеть жестко троллит новые iPhone 18 и DUO

После презентации Apple социальные сети, как обычно, отреагировали быстрее, чем успели появиться первые обзоры новинок. На этот раз поводов для шуток было сразу несколько: iPhone 18 Pro и первый складной iPhone Duo.

Особенно сильно высмеивают формат смартфона. В сложенном виде Duo напоминает небольшую книжечку или устаревший чехол-книжку, а iPhone 18 Pro поразил своей ценой.

Чехол-книжечка вышел на новый уровень

Одна из главных тем мемов, появившихся после презентации – именно форма Duo. Люди сравнивают его с книгой, блокнотом, паспортом и даже с чехлом-книжкой, который в свое время был популярным аксессуаром для обычных смартфонов.

Ирония в том, что теперь сама Apple сделала телефон, который выглядит как тот самый чехол-книжка, только за значительно большие деньги. Собственно, Apple и не скрывает, что Duo можно использовать в разных положениях, в частности частично сложенным, как книгу, или поставленным на поверхность.

Мемы про iPhone Duo / скриншоты из Threads и X

Особенно остроумными стали видео, на которых iPhone Duo имитируют из двух склеенных частей. Например, где склеивают два старых и более дешевых айфона, намекая, что новый айфон за две тысячи баксов можно создать и из более дешевых "аналогов".

Теперь никаких замечаний: "ты не так сфотографировал"

Еще один повод для мемов дала камера. В iPhone Duo есть функция Duo Preview: человек, которого фотографируют, может видеть на внешнем экране предварительный вид кадра и сам контролировать, как он в нем получается.

То есть теперь не нужно делать 27 фотографий, а потом слышать замечания: "А можно еще раз, я тут странно стою?".

А еще смартфон может определить, когда все участники кадра готовы, и сам сделать фотографию, поэтому человеку не нужно бежать к группе после установки таймера. Звучит удобно, но для мемов это тоже находка.

Мемы про iPhone Duo / скриншоты из Threads

И все это за 1 999 долларов

Ну и куда же без цены. iPhone Duo стоит от 1 999 долларов, iPhone 18 – от 1 199 долларов, а iPhone 18 Pro Max – от 1 299 долларов. Поэтому мемы о том, чтобы "продать почку", взять кредит или оставить смартфон в наследство детям, тоже почти неизбежны.

Мемы о новых iPhone / скриншоты из Threads