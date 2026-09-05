После фильма "Дьявол носит Prada" Мерил Стрип едва не отказали в роли в картине, ставшей хитом

После громкого успеха фильма "Дьявол носит Prada" в 2006 году Мерил Стрип была на пике карьеры. На тот момент фильм стал самым кассовым в ее фильмографии, а актриса получала множество серьезных предложений.

Одной из них стала главная роль в экранизации мюзикла "Mamma Mia!". Как рассказывала Стрип в интервью Vogue, ее агент даже не ожидал, что она согласится на этот проект.

От какой роли едва не отказали Мерил Стрип

Актриса поделилась, что сначала агент позвонил ей и перечислил три "сложных и серьезных" предложения. А уже в конце разговора упомянул еще одно.

О, и чуть не забыл упомянуть – ты, наверное, сейчас рассмеешься, – но люди из "Mamma Mia!" тебя хотят. Я им передам, что это отказ,

– сказал он.

Однако Стрип отреагировала совсем не так, как ожидал ее агент.

"Боже, нет, я хочу именно это!", – ответила актриса.

Мерил Стрип / Фото GettyImages

Для агента это стало неожиданностью. После этого продюсер Джуди Креймер и режиссер Филлида Ллойд приехали в Нью-Йорк на встречу со Стрип. Актриса согласилась на роль без прослушивания и заявила, что готова отдать фильму не 100, а 150% своей энергии.

Фильм стал одним из самых успешных мюзиклов в истории кино. Сама Стрип позже называла съемки "абсолютной мечтой" и признавалась, что никогда не чувствовала себя такой счастливой на съемочной площадке.

Что известно об экранизации мюзикла "Mamma Mia!"

Фильм вышел на экраны в 2008 году. Его бюджет составил около 52 миллиона долларов, тогда как мировые кассовые сборы, по данным Box Office Mojo, превысили 700 миллионов долларов.

"Mamma Mia!": смотрите трейлер

По сюжету Донна, которую сыграла Стрип, – одинокая мать, владеющая небольшим отелем на греческом острове. Ее дочь Софи готовится к свадьбе и тайно приглашает трех мужчин из прошлого матери. Девушка считает, что один из них может быть ее отцом.

На фоне греческих пейзажей разворачивается история о любви, семейных тайнах и песнях ABBA.