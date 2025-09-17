17 сентября 1864 года в Виннице родился будущий украинский писатель Михаил Коцюбинский. Он прожил интересную и насыщенную жизнь.

В то же время его жизнь была непростой – в юном возрасте он потерял отца, поэтому ответственность за всю семью легла на него. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dovidka.

Получил ли Коцюбинский высшее образование?

Из-за сложной жизненной ситуации университет так и остался мечтой для Коцюбинского. Однако определенное образование он все же получил – закончил семинарию. Писатель был интеллигентным и интеллектуальным человеком. Среди особенностей его характера была большая деликатность: он всегда старался никого не обидеть.

Сколько языков знал Коцюбинский?

Несмотря на отсутствие высшего образования, он знал 9 языков. В частности, украинский, русский, польский, французский, итальянский, румынский, татарский, турецкий и цыганский.

Как началась карьера писателя?

Стоит отметить, что на литературном пути он оказался из-за любви: ему понравилась девушка и он решил поразить ее своими знаниями. Поэтому он занимался саморазвитием и постоянно читал различные книги. Неизвестно, сработало ли это и, ответила ли ему девушка взаимностью, однако из-за этого он стал писателем.

В то же время литературная карьера Коцюбинского началась с полного провала. Он опубликовал рассказ "Андрей Соловко, или Ученые мир, а неученые тьма". Критики встретили его очень скептически и разгромили работу молодого писателя. После этого он несколько лет ничего не писал.

Как сложилась его личная жизнь?

Михаил Коцюбинский был в браке с Верой Дейшей. Она родила ему четырех детей, которых они воспитывали вместе. Однако назвать писателя образцовым семьянином нельзя, ведь у него также была любовница. Он долгое время имел отношения с Александрой Аплаксиной, которая была моложе его на 16 лет.



Дети Коцюбинского / Фото Музея Коцюбинского

Что известно о жене Коцюбинского?

Вера Дейша происходила из дворянского рода. В то время это было сложно для женщины, однако она имела активную гражданскую позицию, говорится в Википедии.

В частности, она была членом общественных организаций, украинской "Громады" и других. Она не смогла ухаживать за больной матерью из-за того, что оказалась арестованной, а впоследствии ее бросили в тюрьму. Ее обвиняли в связях с семинаристом Свидерским, автором брошюры "Труд и капитал". Дейшу выпустили только через 7 месяцев.

