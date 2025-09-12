Выдающиеся произведения из литературы одного народа становятся достоянием для других благодаря переводам. Некоторые произведения переводят на десятки, а то и сотни языков мира.

В частности произведение украинского автора является одним из лидеров по количеству переводов на иностранные языки. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на образовательную платформу Preply.

Интересно "Избавились от имперского наследия": как раньше называли Запорожье и почему и когда его переименовали

Какое украинское произведение переведено на полторы сотни языков мира?

"Завещание" Тараса Григорьевича Шевченко – одно из самых сильных и одновременно самых популярных стихотворений Кобзаря. И те строки до сих пор звучат для нас как манифест, ведь как и во времена Шевченко, так и сейчас – борьба продолжается.

По состоянию на 2021 год "Завещание" Шевченко был переведен на более 150 языков мира, однако это количество постоянно растет. Стихотворение Кобзаря лидер по количеству переводов в Восточной Европе. Однако все же некоторым другим произведениям "Заповіт" уступает.

Например, абсолютным лидером по количеству переводов в мире после Библии является повесть "Маленький принц" французского писателя Антуана де-Сента Эзюпери – произведение переведено аж на 382 языка мира. Среди других лидеров:

"Приключения Пиноккио" Карло Коллоди (Италия) – более 300 языков;

"Алиса в стране чудес" Льюис Кэрролл (Великобритания) – более 175 языков;

"Сказки Андерсена" Ганса Кристиана Андерсена (Дания) – более 160 языков;

А закрывает пятерку произведений, которые переведены на наибольшее количество языков мира – "Завещание".



Самые переведенные произведения Европы / Инфографика Preply

Список языков, на которых звучат слова Кобзаря постоянно пополняется. Например, в мае этого года третий Президент Украины Виктор Ющенко сообщил о переводе "Завещания" на кашмирский язык. Автором перевода стала поэтесса Сантош Шах Надан, которая сделала это по просьбе команды политика.

Как исполняли "Завещание" Шевченко?