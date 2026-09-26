Во Львове есть дом со странной надписью: что она означает и почему ее не убрали

Прогуливаясь по тихим улочкам Львова, легко упустить из виду детали, которые годами скрываются у всех на глазах. Но если свернуть на улицу Парковую, взгляд обязательно остановится на странной каменной фигуре и высеченных буквах на фасаде одного из домов.

Эта надпись появилась здесь более века назад, пережила несколько войн, оккупацию и советские "зачистки" городского пространства, пишет 24 Канал.

"Фейсконтроль" тех времен

На уровне второго этажа этого изящного здания на улице Парковой, 14 (его в 1910 году построило знаменитое архитектурное бюро Ивана Левинского) расположен монументальный горельеф "Гладиатор". Его автор – культовый львовский скульптор Зигмунт Курчинский, которого за уникальный стиль часто называли "львовским Роденом".

А рядом с "Гладиатором" высечены загадочные буквы: "Inimice praeteri hanc domum". Перевод звучит максимально безапелляционно: "Недруг, обходи этот дом стороной" ( или "Враг, проходи мимо").

Сегодня мы вешаем на калитку табличку "Осторожно, злая собака" или устанавливаем камеры наблюдения. А вот более ста лет назад состоятельные львовяне подходили к вопросу безопасности более креативно.

Владелец дома заказал не просто декор, а настоящее символическое заклинание против завистников, воров и нежелательных гостей. Мол, иди своей дорогой, друг, здесь тебе не рады.

Как выглядит надпись на Парковой, 14 / FB: Forgotten Galicia

Как надпись перехитрила систему

Самая большая загадка этого дома – как надпись вообще дожила до наших дней. За столетие во Львове успело смениться несколько режимов.

Особенно враждебно к иностранным буквам на фасадах относились советские чиновники. Они безжалостно сбивали польские вывески, замазывали немецкую рекламу цементом и разрушали барельефы, которые не пахли коммунизмом. А вот латинского рыцаря почему-то не трогали.

Возможно, партийные комиссары просто не смогли перевести фразу, а возможно – где-то глубоко в душе все-таки побоялись старинного предостережения. Как бы то ни было, сегодня эта надпись – официально неприкосновенна. Здание внесено в реестр памятников архитектуры.

Любая попытка закрасить рыцаря или стереть буквы обернется для коммунальщиков или современных владельцев квартир судом и огромным штрафом.