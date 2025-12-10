Фанаты в истерике из-за сделки с Netflix: видео о "смерти" Warner Bros захватили сеть

Недавно Netflix объявили о сделке, согласно которой стриминговый гигант приобретет Warner Bros. вместе со студиями HBO и HBO Max. На этом фоне в соцсетях появился новый вирусный тренд.

Пользователи активно публикуют видео с культовыми фильмами и сериалами Warner Bros., прощаясь с любимыми франшизами. О том, как соцсети реагируют на сделку между компаниями – рассказывает 24 Канал.

Что известно о новом тренде в сети?

На фоне новости о том, что Netflix приобретет Warner Bros., включая ее кино- и телестудии HBO Max и HBO, пользователи соцсетей запустили новый вирусный тренд.

Пользователи массово публикуют эдиты под припев песни Don McLean – "American Pie", в которых показывают культовые сцены из фильмов и сериалов, к созданию которых была причастна Warner Bros.

В видео появляются кадры из легендарных франшиз и проектов, ставших классикой для нескольких поколений зрителей.

Эти видео быстро набирают миллионы просмотров и лайков. Главный посыл тренда – страх, что Netflix может "убить кино", превратив крупные франшизы в бесконечные перезапуски.

Почему в Голливуде против покупки Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix?

Как сообщает Financial Times, гильдия сценаристов Голливуда призывает заблокировать сделку о покупке Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix. В киноиндустрии опасаются, что она может повлечь массовые увольнения, урезание зарплат и сокращение работы.

Известные представители отрасли и профсоюзы обратились к регуляторам с требованием заблокировать сделку.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что Министерство юстиции США уже начало рассматривать, как слияние компаний может усилить доминирование Netflix на рынке.

Такая проверка обычно длится не менее 10 месяцев. Источники издания добавляют, что по мнению части представителей ведомства, объединение Netflix и HBO Max может нарушать антимонопольные правила, ведь вместе компании будут контролировать около 30% американского рынка стриминговых сервисов.

Какая еще компания решила побороться за приобретение Warner Bros