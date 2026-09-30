В "Укрзализнице" превратили эвакуацию в охоту за грибами: проводник пообещал интересную награду

Эвакуация из поезда вряд ли ассоциируется с приятным досугом. Однако пассажиры одного из украинских рейсов неожиданно превратили вынужденную остановку в настоящую охоту – правда, не за приключениями, а за грибами.

Старший стюард Олег Башинский рассказал, что во время эвакуации предложил пассажирам необычную мотивацию: тому, кто первым найдет съедобный гриб, он приготовит кофе и хот-дог. Идея оказалась настолько удачной, что люди быстро увлеклись поисками, рассказали в Укрзализныце.

Пассажиры забыли об усталости и отправились за грибами

По словам Олега, в тот момент это было необходимо, чтобы немного разрядить обстановку среди уставших пассажиров. Вместо того чтобы просто ждать, пока опасность минет, люди начали присматриваться к лесу и искать грибы.

Сколько именно удалось собрать, никто не считал. Однако, судя по рассказу стюардов, пассажиры настолько увлеклись, что после окончания опасности возникла новая проблема.

Увлеклись настолько, что, когда опасность миновала, мы не смогли потом всех собрать обратно в вагоны,

– вспоминают стюарды Светлана Даниленко и Виктория Жиленко.

Что это был за поезд?

Как выяснилось в комментариях к посту, речь идет об "Интерсити" Харьков – Киев. Историю опубликовал пользователь Threads, после чего ее подхватили пассажиры, которые узнали себя или своих попутчиков.

Люди шутили, что после такого квеста главной задачей для проводника стало уже не эвакуировать пассажиров, а собрать грибников обратно в поезд.

За то, что бригада помогла пассажирам пережить напряженный момент и не дала им погрузиться в тревогу, руководство Укрзализныци наградило сотрудников поощрением.

Интересно, что сам Олег признается: он действительно очень хотел пойти на грибы. Просто вряд ли планировал делать это именно во время эвакуации из поезда.