Захватил власть за один день: кто стал первым и последним диктатором Украины

В истории Украины был политик, который сумел захватить фактическую власть буквально за один день. Его приход к власти стал результатом переворота и положил конец Центральной Раде.

Речь идет о Павле Скоропадском. Как генерал стал гетманом, получил беспрецедентные полномочия и почему его правление продлилось всего несколько месяцев, сообщает Институт национальной памяти.

Кто такой Павел Скоропадский?

Павел Скоропадский родился в 1873 году. Он происходил из старинного казацко-старшинского рода, окончил Пажеский корпус в Петербурге и сделал военную карьеру.

Во время Первой мировой войны Скоропадский командовал 34-м армейским корпусом. После начала Украинской революции он активно присоединился к украинизации армии и возглавил 1-й Украинский корпус.

В октябре 1917 года Скоропадского избрали атаманом Вольного казачества. Уже через несколько месяцев он оказался в центре украинской политики.

Как Скоропадский пришел к власти?

Весной 1918 года Центральная Рада переживала серьезный кризис. Она теряла поддержку, а страна сталкивалась с проблемами в управлении и продовольствии. Кроме того, после заключения Брестского мира на территории Украины находились немецкие и австро-венгерские войска.

29 апреля в Киеве собрался Всеукраинский земледельческий конгресс. На нем более 6 тысяч делегатов провозгласили Скоропадского гетманом всей Украины. В тот же день сторонники нового гетмана взяли под контроль основные государственные учреждения.

Скоропадский объявил о роспуске Центральной Рады, а вместо УНР было провозглашено Украинское Государство. На следующий день он обнародовал "Грамоту ко всему украинскому народу" и законы о временном государственном устройстве. Они закрепляли за гетманом очень широкие, фактически неограниченные полномочия.

Что изменилось при Скоропадском?

При гетманатском режиме начали активно развивать государственный аппарат, армию и систему государственной службы. Украинское Государство также добилось международного признания со стороны почти 30 стран.

Особое внимание уделялось образованию и науке. В 1918 году была основана Украинская академия наук, открыты украинские государственные университеты в Киеве и Каменце-Подольском, а также создана Национальная библиотека.

Впрочем, режим Скоропадского носил авторитарный характер и в значительной степени опирался на поддержку немецких войск. После поражения Германии в Первой мировой войне эта опора исчезла, а против гетмана началось восстание Директории.

14 декабря 1918 года Скоропадский отрекся от власти и уехал в Германию. Его правление длилось чуть более семи месяцев.

Павел Скоропадский остался одной из самых противоречивых фигур Украинской революции 1917–1921 годов: его приход к власти был государственным переворотом, в то же время за время Гетманата были созданы государственные и культурные институты, часть которых продолжила существовать после падения его режима.