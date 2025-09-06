Известный украинский певец Павел Зибров поделился своей оценкой современной украинской музыки. Артист отметил, что сейчас звучит слишком много одинаковых песен, но выделил нескольких исполнителей.

Об этом Павел Зибров в комментарии для 24 Канала.

Кого из украинских артистов слушает Зибров?

Павел Зибров поделился своими музыкальными предпочтениями и критически оценил современную украинскую музыку. По его словам, сегодня на сцене слишком много однообразных исполнителей, которых трудно отличить друг от друга.

Настоящих вокалистов, с сильными голосами и школой, очень мало,

– подчеркнул певец.

Павел Зибров / Фото из Instagram

В то же время Зибров отметил нескольких исполнителей, которых считает настоящими профессионалами.

"Как педагог, я ценю профессионализм. Для меня пример – Джамала, Тина Кароль, Злата Огневич, Мила Нитич, Иво Бобул. Это артисты высокого уровня, которые действительно владеют голосом и мастерством", – заявил Зибров.

Какие украинские исполнители импонируют DREVO?

По мнению DREVO, одной из главных звезд современного украинского шоубизнеса является Надя Дорофеева. Среди исполнителей нового поколения певцу импонирует Кажанна – артистка с лейбла Джерри Хейл.

Также DREVO отметил финалиста "Х-фактора" Ивана Брикульца (Brykulets), чьи песни становятся вирусными в TikTok, и певицу Kler (Валерию Колесник).

Отдельно певец отметил, что особое место в его сердце занимает легендарная группа Бумбокс.