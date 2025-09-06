"Сейчас слишком много одинаковой музыки": Зибров рассказал, кого слушает из украинских артистов
- Павел Зибров высказал мнение, что современная украинская музыка переполнена одинаковыми песнями.
- Он выделил несколько артистов как настоящих профессионалов высокого уровня.
Известный украинский певец Павел Зибров поделился своей оценкой современной украинской музыки. Артист отметил, что сейчас звучит слишком много одинаковых песен, но выделил нескольких исполнителей.
Об этом Павел Зибров в комментарии для 24 Канала.
Кого из украинских артистов слушает Зибров?
Павел Зибров поделился своими музыкальными предпочтениями и критически оценил современную украинскую музыку. По его словам, сегодня на сцене слишком много однообразных исполнителей, которых трудно отличить друг от друга.
Настоящих вокалистов, с сильными голосами и школой, очень мало,
– подчеркнул певец.
Павел Зибров / Фото из Instagram
В то же время Зибров отметил нескольких исполнителей, которых считает настоящими профессионалами.
"Как педагог, я ценю профессионализм. Для меня пример – Джамала, Тина Кароль, Злата Огневич, Мила Нитич, Иво Бобул. Это артисты высокого уровня, которые действительно владеют голосом и мастерством", – заявил Зибров.
Какие украинские исполнители импонируют DREVO?
По мнению DREVO, одной из главных звезд современного украинского шоубизнеса является Надя Дорофеева. Среди исполнителей нового поколения певцу импонирует Кажанна – артистка с лейбла Джерри Хейл.
Также DREVO отметил финалиста "Х-фактора" Ивана Брикульца (Brykulets), чьи песни становятся вирусными в TikTok, и певицу Kler (Валерию Колесник).
Отдельно певец отметил, что особое место в его сердце занимает легендарная группа Бумбокс.