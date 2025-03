Хиты прошлого, которые вернулись: топ-5 песен, которым мемы дали вторую жизнь

Большое количество культовых в прошлом песен переживают вторую жизнь. И все это благодаря мемам в TikTok.

С каждым новым трендом в TikTok возвращаются и песни из прошлого, пишет 24 Канал. Блогер в TikTok решил составить рейтинг из топ-5 песен, которым мемы дали вторую жизнь.

Топ-5 песен, которым мемы дали вторую жизнь

На пятой строчке разместилась песня All Star американской группы Smash Mouth. Эта песня – главный бенгер из легендарного саундтрека из мультика "Шрек 2".

Четвертое место в рейтинге занимает песня Run Away в исполнении Sunstroke Project & Olia Tira. Эта песня Молдовы на Евровидении 2010 будто ничем не запомнилась. Но впоследствии стала невероятно популярной благодаря мемам.

Подборка песен, которым мемы дали вторую жизнь: смотрите видео

Тройку лучших открывает Степан Гига с песней "Этот сон". Это удивительное возвращение звезды 90-х и 00-х, а также признак, что молодежь начинает интересоваться историей украинской поп-музыки.

Второе место в рейтинге занимает песня Рика Эстли – Never Gonna Give You Up. Эта песня используется как пранк для подмены чего-то важного в ссылке.

В конце концов, на первом месте располагается песня One Last Breath в исполнении Creed. Это, так сказать, страдальческая песня для мужчин, чтобы повить после нескольких бокалов крепких напитков.

Топ-5 рейтинга