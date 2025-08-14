Уже год город Покровск Донецкой области является эпицентром боев на всей линии фронта. Но мало кто знает, что это и один из старейших городов украинского Донбасса.

Свое нынешнее название город получил во время декоммунизации в Украине. Какие названия имел Покровск раньше – расскажет 24 Канал со ссылкой на Донецкую ОВА.

Как раньше назывался Покровск?

История Покровска начинается в середине XIX века как поселка Гришино. В период советской оккупации в 1934 году, поселок переименовали в Постышево, которая задержалась не на долго – на 4 года. В 1938 году поселок получил статус города и был переименован на Красноармейское.

В 1962 году название города было немного изменено и так появилось название Красноармейск, которое город носил вплоть до 2016 года. Это название подпадало под декоммунизацию, поэтому и появилось название, которое мы знаем – Покровск.



Покровск до обострения боевых действий / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Несмотря на то, что сейчас Покровск известен украинцам как место ожесточенных боев, где происходит больше всего боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, город известен и другим. Например, Покровск был одним из мест, где Николай Леонтович создавал "Щедрик". По одной из версий, вторая из пяти версий "Щедрика" была написана в поселке Гришино, где некоторое время жил и работал композитор.