Сюзанна Коллинз, автор культовой трилогии "Голодные игры" написала книгу "Рассвет перед жатвой", которая повествует историю о 50-х играх, на которых победил Геймитч Абернати. В основной трилогии он стал ментором Катнисс Эвердин и Питы Меларка.

События новой книги Сюзанны Коллинз происходят за 24 года до событий основной трилогии. Кого же можно встретить на страницах "Рассвета перед жатвой" – расскажет 24 Канал.

Какие персонажи появляются в книге "Рассвет перед жатвой"?

Пожалуй, не стоит говорить о Геймитче Абернати, ведь эта книга – фактически же его история. Также не будет сюрпризом, если сказать, что в этой книге фигурирует Кориолан Сноу – президент Панему. Поэтому мы будем говорить о куда более интересных героях.

Первый герой – Плутарх Гэвенсби. Во второй книге "Голодных игр" он стал продюсером третьей четверти, а по совместительству – одним из революционеров. В "Рассвете перед жатвой" Плутарх своего рода пропагандист – снимает Жатва в Округе 12.



Филипп Сеймур Хоффман в роли Плутарха Гевензби / Кадр из фильма "Голодные игры: в огне"

Если путешествовать по страницам книги дальше, то мы встречаем победительницу 11-х Голодных игр – Мэгз Флэнаган, которую назначили менторкой трибутов Округа 12 на 50-х Играх, хотя сама она из Округа 4. В основной трилогии она стала трибутом 75-х игр, на которых и погибла.



Линн Коэн в роли Мегз / Кадр из фильма "Голодные игры: в огне"

Также в книге появляется победительница 49-х игр, которая также была участником и 75-х в основной трилогии – представительница Округа 3 Вайрес. Еще один победитель из того Округа – Бити, тоже фигурирует в этой книге. Во второй книге основной трилогии Бити и Вайрес стали трибутами своего округа на Третьей четверти.



Джеффри Райт в роли Бити и Аманда Пламмер в роли Вайрес / Кадр из фильма "Голодные игры: в огне"

Также именно 50-е игры ознаменовали начало работы Эффи Тринкит в роли сопровождения трибутов Округа 12 на Голодные игры в течение следующих 25 лет. Поэтому и ее появление стоит ждать в книге.



Элизабет Бэнкс в роли Эффи Тринкит / Кадр из фильма "Голодные игры: в огне"

А еще в книгах фигурируют родители Катнисс Эвердин – Бердок и Астрид, также жена мэра Округа 12 в основной трилогии и, конечно, неизменный ведущий телевидения Панему – Цезарь Фликерман.

А когда ждать экранизацию "Рассвета перед жатвой"?