"Родина-Мать" станет "холстом" для необычной истории: почему шоу-программа этого года особенная

Ко Дню Независимости Украины Родину-Мать не просто подсветят – на монументе покажут аудиовизуальную историю о прошлом, настоящем и будущем страны.

Пятиминутная проекция превратит один из главных символов Киева – "Родину-Мать" – в своеобразное художественное полотно. На скульптуре будут появляться символы, каждый из которых имеет свое значение, пишет pragmatika.media.

Что покажут на "Родине-Матери"?

В основе инсталляции "Будущее помнит" – символы, призванные напомнить об украинских корнях и различных культурах, что формировали историю наших земель.

В проекции объединили казацкую вышивку, крымскотатарские орнаменты и знаки древних цивилизаций – греков, скифов и славян.

Кроме того, авторы заложили собственную систему символов. Корни означают связь с землей и прошлыми поколениями, спирали – цикличность времени, вода – очищение от навязанных идей, а крылья – свободу выбора и возможность двигаться вперед. Финалом становятся звезды и созвездия. Звезды олицетворяют людей и их мечты, а созвездия – взаимосвязь украинцев и будущего, которое они создают вместе.

Шоу на Родине-Матери / Expolight

Кто создал инсталляцию?

Автор проекта – украинский световой дизайнер, основатель и арт-директор Expolight Николай Каблука. Для него это уже не первая работа с "Родиной-Матерью": в сентябре 2025 года его студия проецировала на монумент символы пяти опор Украины – Свободы, Стойкости, Любви, Справедливости и Единства.

На этот раз главной идеей стала мысль о том, что будущее не возникает из ниоткуда, а формируется решениями людей сегодня.

Будущее не возникает из пустоты. Оно формируется нашим выбором сегодня, а способность двигаться вперед рождается из понимания того, откуда мы пришли,

– пояснил Каблука.

Министр культуры Татьяна Бережная также обратила внимание на название проекта. По ее словам, будущее Украины определяется событиями прошлого и решениями, которые люди принимают каждый день.

"Родина-Мать" пережила и российский удар

"Родина-Мать" – 102-метровая монументальная скульптура, возведенная в Киеве в 1981 году по проекту скульптора Василия Бородая. Она расположена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

В ночь на 3 февраля 2026 года российский удар по Киеву повредил зал славы музея у подножия монумента. Сама скульптура существенно не пострадала, а музей продолжил работу.

Теперь, в преддверии 35-летия Независимости, "Родина-Мать" вновь стала частью большой истории – на этот раз ее поверхность превратилась в холст для современного украинского искусства.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Украины и в партнерстве с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне.

Увидеть "Будущее помнит" можно до 1 сентября каждый вечер с 21:00 до 23:00.