Роксолана, она же Хюррем Султан – незаурядная личность в турецкой и украинской историях. Девушка с украинских земель, попав в ясырь, стала одной из самых могущественных женщин тогдашнего мира.

Покоится великая украинка в Стамбуле, который в то время был столицей Османской империи.

Где покоится Роксолана?

Могила Роксоланы расположена на территории мечети Сулеймание Джами в тогдашнем сердце империи. Эту мечеть султан Сулейман построил в свою честь и, по преданию, его возлюбленная хотела упокоиться именно там. Рядом с ней похоронены также ее внук, сын султана Селима II – шехзаде Мехмед и племянница (или сестра, потому что историки не пришли к согласию) Сулеймана – Ханзаде Султан.

Ученая Александра Шутко для издания "Крым.Реалии" рассказала, что Роксолана была первой женой султана, которая была удостоена собственного мавзолея. Его по приказу падишаха возвели через год после смерти его возлюбленной.

Однако поскольку Роксолана умерла раньше, то Сулеймана похоронили отдельно от нее. Мавзолей падишаха – неподалеку от могилы его возлюбленной на территории мечети. Однако жен падишахов обычно хоронили возле них, если султаны умирали раньше.

Зато возле Сулеймана нашла покой их с Роксоланой дочь Михримах.

Что мы знаем о происхождении Роксоланы?