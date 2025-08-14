Российская империя стала настоящим монстром, который неоднократно пытался уничтожить государственность Украины. Иронично, что к созданию самого названия причастен наш народ.

Россияне все еще пытаются переписать историю и забыть, что саму идеологию самодержавия, которая стала основой их национальной идеи, сформировал украинец. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Капранова.

Смотрите также Во Львов привезли уникальную воссозданную мозаику из Мариуполя: где ее можно увидеть

Как украинец причастен к формированию российской империи?

Речь идет о Феофане Прокоповиче, который родился в семье киевского торговца. Учился в одном из самых престижных украинских учебных заведений – Киево-Могилянской академии. Он путешествовал по миру и увлекся идеями Просвещения, которые тоже потом имели существенное влияние на него.



Прокопович был советником Петра I / Фото Википедия

В довольно молодом возрасте он стал советником российского царя Петра I. Он стал неким духовным наставником и убедил его в необходимости власти монарха. Кроме этого, именно ему приписывают придумывание названия "Российская империя".

Название якобы происходит от слова "Русь" и слова "империя", которое к нему добавили. Также именно Прокопович стал тем голосом, который убедил Петра І сформировать самодержавие и сделать церковь зависимой от государства.

К слову, "Шапка Мономаха" не принадлежала князю Владимиру Мономаху. Этот головной убор является фальсификатом, собранным из нескольких предметов. Киевский князь Владимир Мономах, правивший Русью в 1113 – 1125 годах, никогда не носил "шапку Мономаха". Более того, о ней не знал и его дед – византийский император Костантин IX Мономах.

На самом деле этот головной убор появился лишь в 1520-х годах при правлении Василия III – отца Ивана Грозного.