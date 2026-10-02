На сотни лет старше Ивано-Франковска: 5 древнейших городов Прикарпатья

Ивано-Франковская область имеет очень древнюю историю, уходящую корнями во времена Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества. Некоторые города области возникли задолго до появления современного Ивано-Франковска.

Их названия можно найти в древних летописях. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Ивано-Франковской области.

Галич

История Галича началась задолго до появления Ивано-Франковска. Первое упоминание о городе датируется 898 годом, что делает его одним из древнейших городов Украины.

Где расположен Галич: смотрите на карте

В XII веке Галич стал столицей Галицкого княжества. Позже город был одним из главных центров Галицко-Волынского государства.

Долина

Долина также имеет историю, насчитывающую более тысячи лет. Ее основание связывают с 979 годом, а главной причиной появления поселения стали соляные источники.

Где находится Долина: смотрите на карте

Именно соль на протяжении веков была настоящим богатством города. Благодаря солеварению Долина превратилась в важный центр солевого промысла на Прикарпатье.

Тысменица

Тысменица имеет очень древнюю историю. Первое письменное упоминание о городе датируется 1062 годом.

Где находится Тисменица: смотрите на карте

Позже, в 1143 году, город упоминается уже в Ипатьевской летописи. А в 1449 году Тисменица получила магдебургское право и начала активно развиваться как торговый и ремесленный центр.

Особенно город прославился благодаря производству меха и кожи.

Снятин

Еще одним очень древним городом Прикарпатья является Снятин. Первое упоминание о нем датируется 1158 годом.

Где находится Снятин: смотрите на карте

Название города связывают с галицким боярином Константином Сирославичем, которого в древних источниках называли Снятином. В 1448 году город получил магдебургское право и стал одним из важных торговых центров Покутья.

Рогатин

Рогатин впервые упоминается в 1184 году, когда поселение входило в состав Галицко-Волынского княжества во времена Ярослава Осмомысла.

Где находится Рогатин: смотрите на карте

Спустя несколько веков город получил магдебургское право. Это произошло в 1415 году. Но больше всего Рогатин известен благодаря Роксолане.

Именно Рогатин традиционно называют ее родиной, хотя вокруг точного места ее рождения до сих пор ведутся споры.