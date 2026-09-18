Основанные еще казаками: 5 старейших городов Днепропетровской области

В Днепропетровской области гораздо более древняя история, чем может показаться на первый взгляд. Сегодня регион ассоциируется с большими промышленными центрами, однако его города формировались еще задолго до появления современных мегаполисов.

Значительная часть их истории связана с Запорожским казачеством. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Днепропетровской области.

Днепр

Официальная дата основания Днепра недавно изменилась. Согласно решению Днепровского городского совета от 19 августа 2026 года, город официально ведет свою историю с 1526 года.

Где находится Днепр: смотрите на карте

Официальная дата основания Днепра недавно изменилась. Согласно решению Днепровского городского совета от 19 августа 2026 года, историю города теперь официально отсчитывают с 1526 года. Ранее датой основания Днепра считался 1776 год – год основания Екатеринослава.

Новую дату связывают с поселением Старая Самарь, которое существовало на территории современного города. Исследования археологов показывают, что здесь уже в XVI веке существовало постоянное поселение с развитым хозяйством.

Самар

Второе место в списке занимает Самар, который до 2024 года назывался Новомосковском. Первое письменное упоминание о "старинном запорожском городке Самарь" датируется 1576 годом в грамоте польского короля Стефана Батория.

Где расположен Самар: смотрите на карте

Впоследствии Самар стал важным центром Запорожских вольностей, а с 1734 года – центром Самарской паланки.

Город известен уникальным деревянным Троицким собором XVIII века – самой высокой деревянной церковью Украины. Также это единственный в Украине деревянный девятикупольный храм, построенный народным мастером Якимом Погрибняком без единого железного гвоздя.

Никополь

История Никополя тесно связана с одной из самых известных страниц украинского казачества. Официальной датой основания города считается 1639 год, когда в урочище Микитин Рог казаки построили укрепленную Сечь.

Где находится Никополь: смотрите на карте

Впрочем, первое документальное упоминание о местности, где расположен современный Никополь, появилось раньше – в 1594 году. Ее оставил австрийский дипломат Эрих Лясота, который упоминал Микитин Рог и Лысую Гору во время своего путешествия в Запорожскую Сечь.

Именно на Микитинской Сечи в апреле 1648 года Богдана Хмельницкого избрали гетманом Запорожского Войска.

Каменское

Каменское официально ведет свою историю с 1750 года. Именно этим годом датируют первое письменное упоминание о селе Каменское в связи со строительством местной церкви.

Где находится Каменское: смотрите на карте

Поселение сформировалось на основе казацких зимовников. Впоследствии Каменское превратилось в мощный промышленный центр.

Кривой Рог

Официальной датой основания Кривого Рога считается 8 мая (27 апреля по старому стилю) 1775 года. Именно тогда город впервые упоминается в документе о создании почтовых станций вдоль Ингульца.

Где находится Кривой Рог: смотрите на карте

В то же время история поселений в этом районе может быть более древней. Исследователи указывают на существование запорожских поселений и зимовников в регионе еще до официального письменного упоминания 1775 года.

Сегодня Кривой Рог известен прежде всего как один из крупнейших горно-металлургических центров Украины.