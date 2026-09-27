Им более 1000 лет: 5 старейших городов Закарпатья

Закарпатье может удивить не только горами и замками, но и возрастом своих городов. Некоторые из них возникли еще много веков назад.

Самый старый из городов области возник еще в IX веке. 24 Канал рассказывает о 5 древнейших городах Закарпатья.

Ужгород

Историю Ужгорода связывают с 872 годом. Именно тогда, согласно летописному упоминанию, на территории современного города уже существовало поселение Гунг. Вероятно, началом города стало укрепленное городище и поселение вокруг него.

Где расположен Ужгород: смотрите на карте

Со временем Ужгород стал важным центром Закарпатья. На протяжении веков город входил в состав различных государств и менял свое название.

Сегодня одной из главных достопримечательностей города является Ужгородский замок, а старинные улицы и здания в центре напоминают о его многовековой истории.

Мукачево

Мукачево было основано в 896 году. С этой датой связывают приход венгерских племен в Карпатский бассейн. В средневековых источниках Мукачево упоминается как Мункач.

Где находится Мукачево: смотрите на карте

Самая известная достопримечательность города – замок "Паланок". Крепость расположена на высокой горе и на протяжении веков играла важную роль в защите города.

Виноградов

История Виноградова уходит корнями в 903 год. Именно тогда поселение впервые упоминается в венгерской хронике "Gesta Hungarorum". Тогда оно носило название Севлюш.

Где находится Виноградов: смотрите на карте

Это название использовалось на протяжении многих веков и сохранялось вплоть до 1946 года, когда город получил современное название Виноградов.

В 1262 году Севлюш уже упоминается в латинских документах как королевский город. Именно тогда он получил соответствующий статус и привилегии.

Берегово

Берегово было основано в 1063 году. Его появление связывают с венгерским принцем Лампертом, который построил здесь свою усадьбу.

Где находится Берегово: смотрите на карте

В разные времена город носил другие названия, в частности Лампертсас. После монгольского нашествия 1241 года поселение подверглось значительным разрушениям, но впоследствии его восстановили.

В 1342 году Берегово получило статус свободного королевского города. Сегодня оно известно виноделием и термальными водами.

Хуст

Хуст был основан в 1090 году. Именно тогда на Замковой горе началось строительство крепости, которая должна была защищать важный путь к соляным копям в Солотвине.

Где находится Хуст: смотрите на карте

Постепенно возле замка выросло поселение, которое со временем превратилось в город.

Хустский замок на протяжении веков был главным оборонительным сооружением города. Сегодня от него остались живописные руины на Замковой горе, откуда открывается вид на Хуст.