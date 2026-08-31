Известное на всю Украину село почти опустело: почему люди уехали отсюда

Если сегодня вспомнить о Пересопнице, большинство украинцев сразу же подумает о знаменитом Пересопницком Евангелии, на котором приносят присягу президенты Украины. Именно здесь 465 лет назад завершилась работа над этим уникальным рукописным памятником.

Но сейчас село, расположенное в 24 километрах от Ровно, переживает совсем другие времена. В Пересопнице осталось около 100 жителей, многие дома пустуют, а молодежь постепенно уезжает, рассказали в репортаже "Суспильне".

Что случилось с Пересопницей?

Когда-то Пересопница была гораздо более оживленной. Старожилы вспоминают времена, когда здесь было много детей, в хозяйствах держали скот, а на улицах постоянно кипела жизнь.

Теперь картина совсем иная. В селе осталось около сотни жителей, многие дома стоят пустыми, а молодежь уезжает.

Местные жители называют Пересопницу красивым и дружным селом, однако признают, что оно постепенно вымирает.

Одной из проблем для жителей стало отсутствие постоянной медицинской помощи. Фельдшер, работавший в селе, после начала полномасштабного вторжения ушел на фронт, а ФАП после этого фактически перестал работать.

Осложняет жизнь и транспорт. До Ровно всего около 24 километров, однако автобусное сообщение ограничено – рейсов в течение дня немного. Из-за этого жителям сложно ежедневно ездить в областной центр на работу.

Некоторые ищут заработок далеко за пределами Пересопницы, в частности за границей. Несмотря на это, село продолжает жить своим хозяйством. Люди выращивают картофель, морковь, свеклу, кукурузу, ягоды и виноград.

Но в этом году из-за засухи часть урожая, в частности малины, оказалась значительно меньше.

Именно здесь было создано Пересопницкое Евангелие

Самая известная страница истории Пересопницы связана с рукописью XVI века. Пересопницкое Евангелие было завершено 29 августа 1561 года после нескольких лет работы.

Книга написана на пергаменте и весит более 9 килограммов. Ее считают одним из самых ценных памяток украинской рукописной традиции. Именно на Пересопницком Евангелии президенты Украины приносят присягу во время инаугурации.

Оригинал сейчас хранится в Киеве, а в самой Пересопнице можно увидеть его максимально точные факсимильные копии.

Культурно-археологический центр "Пересопница" открыли в 2011 году – к 450-летию завершения рукописи. В 2026 году музей также получил новое факсимильное издание памятника.

История Пересопницы не ограничивается знаменитым Евангелием. На территории села и в его окрестностях расположены четыре городища, среди которых Беловское. Именно древние памятники и музей сегодня привлекают в село туристов и экскурсионные группы.

Пока старшее поколение продолжает ухаживать за домами и землей, музей и древние памятники остаются главным напоминанием о том, насколько важную роль это небольшое село сыграло в украинской истории.