Украинка Ольга Батюк неожиданно оказалась среди участников съемок второго сезона сериала Wednesday. Она поделилась, как попала в массовку и оказалась на одной съемочной площадке с Луисом Гузманом и Исааком Ордоньесом.

Об этом Ольга Батюк рассказала в эксклюзивном комментарии 24 Канала.

Как украинка попала на съемки Wednesday?

Ольга Батюк поделилась впечатлениями от участия в съемках второго сезона популярного сериала Wednesday. Она рассказала, что все началось с регистрации в ирландской кинокомпании Celtic Casting.

Однажды ей поступило приглашение на примерку костюмов и грима для проекта с рабочим названием NERO. Сценарий держали в строжайшей тайне, а участников массовки обязали подписать соглашения о неразглашении.

Нас привезли на локацию в графстве Уиклоу – из большого пустыря сделали грандиозный парк аттракционов с искусственным озером. Там я познакомилась еще с одной украинкой. Перед началом съемок нам заклеили камеры на телефонах и дали подписать соглашения о неразглашении – никто не имел права рассказывать, что именно снимается,

– вспоминает Ольга.

Ольга на съемочной площадке / Фото, предоставлено 24 Каналу

По ее словам, атмосфера на площадке была одновременно изнурительной и увлекательной. Съемки продолжались с 17:00 до 5:00 утра при температуре всего +6 градусов. Массовку кормили трижды в сутки, выдавали пледы и грелки для рук.

"Мы были шокированы, когда уже на месте узнали, что это съемки продолжения сериала Wednesday", – рассказала Ольга.

Заметим, что Ольга появляется в кадре в 5 серии второго сезона Wednesday на 27 минуте 46 секунде.

Какие впечатления у Ольги от сотрудничества с известными актерами?

Особое воспоминание у нее осталось от сцены с Луисом Гузманом (Гомес Адамс). Говорится о моменте, когда ему вручали приглашение на фестиваль возле машины.

В одном из дублей, когда мы шли мимо машины, я подвернула ногу и чуть не упала прямо на Луиса Гузмана. Он оказался настоящим джентльменом: мгновенно подхватил меня за руку, поинтересовался, все ли со мной в порядке, нужна ли помощь медиков. А во время следующих дублей, когда мы возвращались на исходные позиции, он каждый раз переспрашивал, как я себя чувствую,

– поделилась украинка.

Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман / Постер Netflix

Также на съемочной площадке она видела Исаака Ордоньеса (Пагсли Адамс). По словам команды, в тот вечер присутствовал и сам режиссер Тим Бартон, однако из-за густого дыма и декораций рассмотреть его было сложно.

Ольга признается, что не ожидала столь бережного отношения к массовке.

"Нас действительно ценили и берегли. Это придало мне уверенности, что хочу продолжать сниматься и дальше. Если повезет, очень хотелось бы стать частью других международных проектов", – отмечает она.

Будет ли 3 сезон Wednesday?

Стриминговый сервис Netflix в своем блоге Tudum подтвердил выход третьего сезона сериала Wednesday. В новых эпизодах Дженна Ортега снова вернется к главной роли.

Шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллер отметили, что новый сезон продолжит сюжетные линии предыдущего, глубже раскрывать персонажей и еще больше погрузит зрителей в мир Невермора. По их словам, они стремятся сделать этот сезон "лучшим".

Сериал Wednesday будет иметь третий сезон / Постер Netflix

Также соавторы пообещали больше историй, связанных с семьей Аддамсов, и намекнули на раскрытие семейных тайн.

В то же время дату премьеры третьего сезона Netflix пока не объявил. Шоураннеры намекнули, что поклонникам придется подождать.

Как Дженна Ортега сыграла сразу две роли в Wednesday?

Звезда сериала Wednesday Дженна Ортега воплотила сразу двух персонажей на экране. Кроме главной героини, актриса также сыграла ведьму Гуди Аддамс, которая жила в прошлом.

Фанаты отметили поразительное сходство между героинями, и впоследствии эту догадку подтвердили создатели проекта. Из-за разных образов и костюмов многие зрители сначала даже не догадались, что обе роли исполнила именно Ортега.