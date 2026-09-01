Единственный такой в Украине: какой город расположен в Черниговской области, но относится к Киевской области

На карте Черниговской области есть город, который формально не входит в эту область. Он расположен значительно ближе к Чернигову, чем к своему районному центру.

Речь идет о Славутиче – городе, который входит в состав Киевской области, хотя географически и с точки зрения логистики тесно связан с Черниговской областью. О том, почему он оказался в таком необычном положении, рассказывает Big Kyiv.

Почему Славутич входит в состав Киевской области

Если посмотреть на карту Черниговской области, на западе отдельным цветом или отметками можно увидеть Славутич. Город входит в состав Вышгородского района Киевской области, хотя расположен всего в 12 километрах от границы с Беларусью и менее чем в 50 километрах от Чернигова.

В то же время расстояние от Славутича до Вышгорода составляет 143 километра, что является довольно значительным расстоянием до районного центра.

Где находится Славутич: смотрите на карте

Большинство жителей Славутича в настоящее время работают на Чернобыльской атомной электростанции. До начала полномасштабного вторжения работники ездили на работу через территорию Черниговской области и Беларуси, поскольку этот маршрут был самым коротким.

До 2022 года население Славутича оценивалось в 25 тысяч человек. Город был построен в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС. В Славутич переселили работников станции, которых эвакуировали из Чернобыля, чтобы они могли продолжить работу.

Несмотря на административную принадлежность к Киевской области, Славутич по согласию жителей вошел в Черниговскую агломерацию. В то же время в городе продолжаются дискуссии о возможности полного подчинения Славутича властям Черниговского региона.

Славутич / Фото "Телеканала Дом"

Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин ранее говорил о неудобствах, которые создает статус Славутича как своеобразного "города-острова".

В частности, во время полномасштабного вторжения и временной оккупации Славутича возникали проблемы с организацией обороны города. Причина заключалась в том, что на территории Черниговской области действовала областная военная администрация, а органы власти Славутича подчинялись военной администрации Киевской области.