Ее голос вернул к жизни оперу, которую мир сначала не принял. Именно украинка сделала из провальной "Мадам Баттерфляй" Пуччини шедевр, за что получила имя "волшебная Баттерфляй".

Почему украинку прозвали "волшебной Баттерфляй"?

Мало кто знает, но опера "Мадам Баттерфляй" могла быть провалом, если бы не украинка Соломия Крушельницкая.

После премьеры 1904 года в миланском театре Ла Скала произведение Джакомо Пуччини потерпело полный провал. Зрители освистали постановку, а сам композитор отчаялся. Но друзья посоветовали ему внести изменения и доверили главную роль именно Крушельницкой – одной из самых талантливых оперных певиц своего времени.

Соломия Крушельницкая / Архивное фото

Вторая премьера стала триумфом. Публика вызвала исполнителей и Пуччини на бис 17 раз, а Соломия получила мировое признание. С того момента ее стали называть "волшебной Баттерфляй".

Что известно об опере "Мадам Баттерфляй"?

Как пишет Britannica, "Мадам Баттерфляй" – опера Джакомо Пуччини, основана на реальных событиях и создана в начале XX века.

Она рассказывает трагическую историю юной японки Чио-Чио-Сан, которая искренне влюбляется в американского офицера Пинкертона. Он женится на ней ради забавы, а когда возвращается в Японию уже с другой женой, героиня, разбита изменой, накладывает на себя руки.

Сначала опера имела двухактную форму, но после неудачной премьеры Пуччини внес изменения и добавил третий акт, чтобы разделить слишком длинный второй акт.

