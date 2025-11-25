На какие книги можно и стоит потратить "тысячу Зеленского" и почему в сети недовольны

Для украинцев запустили программу "Зимней поддержки", в рамках которой можно потратить тысячу гривен на различные товары и услуги. В частности, можно приобрести книги.

Купить можно книги, выданные украинскими издательствами онлайн и в книжных магазинах, присоединившихся к программе. О том, какие книги стоит приобрести, пишет 24 Канал.

"Аркан волков" Павла Деревянко

Это украинское фэнтези, о котором говорят все. Это рассказ о 5 харизматичных парнях, которые стали на путь становления характерником. На своем пути они встречают немало приключений, которые раскрывают различные характеры. Северин, Савка, Игнат, Филипп и Ярема очень разные, однако их объединяет одно: все они стали на волчью тропу, с которой уже никогда не смогут сойти.



"Аркан волков" / Фото с сайта издательства

К слову, Деревянко строит альтернативный фэнтези-мир, который точно понравится украинцам: здесь не существует Московии. Он также служит в армии и часть средств, которые выручат за продажу книг будет перечислена на счет благотворительного фонда ОО "Азов.ONE".

Автор рассказывает историю Серого Ордена, где несколько лет назад начали исчезать новоизбранные характерники. Кажется, именно главные герои разгадают, что же с ними произошло.

"Снежный Изюм" Алины Дыхман

Еще одна история, которая сочетает потерю, мифологию и войну. Главная героиня потеряла лучшего друга и в память о нем решила передать часть его книг в Изюмскую библиотеку, которая только оправляется после оккупации города.визит, который должен был стать коротким, затягивается на несколько месяцев, ведь она становится волонтером и помогает эвакуировать книги, которые на самом деле совсем не любит.



"Снежный Изюм" / Фото с сайта издательства

Она остановилась у загадочного мужчины, который в основном молчит и подозрительно смотрит на нее. Однажды вечером она оказывается у половецких баб – мистической достопримечательности Харьковщины. Именно это навсегда изменит ее представление о мире и о себе.

"Тринадцатая сказка" Дианы Сеттерфилд

Эта книга о том, как девушку попросили написать биографию известной писательницы Виды Винтер. Она наполнена причудливыми тайнами, неожиданными поворотами, человеческой жестокостью, которая граничит с добротой и отвагой.



"Тринадцатая сказка" / Фото с сайта издательства

Об этой истории невозможно рассказывать, ведь каждое слово может раскрыть много сюжета, поэтому ее стоит просто читать.

Вокруг "тысячи Зеленского" идут обсуждения

В сети вспыхнули обсуждения новой "Зимней поддержки". В частности, пользователи жаловались в threads, что ее можно потратить на все категории товаров. Например, один из постов набрал более 450 тысяч просмотров.

Интересно, что обсуждения не прекращаются с момента анонса новой программы поддержки.

В то же время наблюдается определенная тенденция: украинцы в основном выбирают потратить "тысячу Зеленского" на благотворительность. В частности, на донаты на различные сборы.

Куда можно задонатить "тысячу Зеленского"?