Морская вода может стать топливом для кораблей: ученые сделали уникальное открытие
Ученые разработали технологию преобразования морской воды в водород для экологического судоходства, используя возобновляемую энергию.
Ученые продолжают искать экологические альтернативы топливу. В частности, им удалось разработать технологию, которая помогает превращать морскую воду в водород.
Фактически, это повлечет революцию в судоходстве, ведь морская вода может превратиться в топливо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Splash.
Как удается превращать морскую воду в топливо?
Руководитель проекта Синьян Ван объяснил, как эта технология работает. По его словам, воду разделяют с помощью возобновляемой энергии, получают водород, сохраняют его в твердом состоянии, а затем сжигают. Во время его сжигания не выделяется углерод.
Почему это важно для судоходства?
Такой способ получать топливо может сделать морские перевозки более экологичными и полностью безуглеродными. Корабли смогут обеспечивать себя энергией просто из окружающей среды.
Кстати, применять соответствующую технологию можно также в самолетах, автобусах, грузовиках и поездах.
Воду удалось превратить в топливо / Фото Pexels
Что еще удалось разработать ученым?
Ученые из Орхусского университета в Дании разработали технологию "живого" цемента, соединив цемент с бактериями Shewanella oneidensis для создания суперконденсатора, что сохраняет и высвобождает энергию.
Этот "живой" бетон может накапливать около 10 киловатт-часов электроэнергии, что достаточно для питания сервера, и даже после гибели бактерий сохраняет свои аккумуляторные свойства, говорится в Interesting Engineering.
Где расположен скрытый океан?
- Ученые обнаружили значительные объемы воды на глубине почти 700 километров под поверхностью Земли, в виде части структуры минерала рингвудита.
- Этот минерал впитывает в себя воду. Он является составной частью мантии Земли. Вероятно, внутренний резервуар воды существовал с момента образования планеты, поэтому это ставит под сомнение теорию ученых, что вода попала на Землю с комет. До этого она была основной гипотезой относительно жидкости.
- Это открытие также заставляет пересмотреть круговорот воды на планете, ведь, скорее всего, представления о нем тоже были ошибочными. Ранее считали, что этот цикл охватывает только океаны, атмосферу и поверхностные воды.