Ученые продолжают искать экологические альтернативы топливу. В частности, им удалось разработать технологию, которая помогает превращать морскую воду в водород.

Фактически, это повлечет революцию в судоходстве, ведь морская вода может превратиться в топливо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Splash.

Смотрите также Город воинов, который когда-то был пограничным: как Черкассы получили свое название

Как удается превращать морскую воду в топливо?

Руководитель проекта Синьян Ван объяснил, как эта технология работает. По его словам, воду разделяют с помощью возобновляемой энергии, получают водород, сохраняют его в твердом состоянии, а затем сжигают. Во время его сжигания не выделяется углерод.

Почему это важно для судоходства? Такой способ получать топливо может сделать морские перевозки более экологичными и полностью безуглеродными. Корабли смогут обеспечивать себя энергией просто из окружающей среды.

Кстати, применять соответствующую технологию можно также в самолетах, автобусах, грузовиках и поездах.



Воду удалось превратить в топливо / Фото Pexels

Что еще удалось разработать ученым?

Ученые из Орхусского университета в Дании разработали технологию "живого" цемента, соединив цемент с бактериями Shewanella oneidensis для создания суперконденсатора, что сохраняет и высвобождает энергию.

Этот "живой" бетон может накапливать около 10 киловатт-часов электроэнергии, что достаточно для питания сервера, и даже после гибели бактерий сохраняет свои аккумуляторные свойства, говорится в Interesting Engineering.

Где расположен скрытый океан?