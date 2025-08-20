МакДональдс обновил меню. В ассортимент заведения питания вернулись некоторые позиции, которые уже успели занять определенное место в сердцах людей.

Компания вернула украинское меню с интересными предложениями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное заявление.

Как изменилось меню МакДональдз?

В меню добавили три позиции: два бургера и картофель с грибным соусом. Говорится о ржаном бургере с курицей и чесночным соусом, а также о ржаном бургере со свининой и хреном.

Вы ждали украинские бургеры – и вот они! Один – со свининой и соусом с хреном, а второй – с нежной курочкой и чесночным соусом. Посетите МакДональдз, чтобы попробовать свои родные, знакомые вкусы,

– говорится в заявлении.

Из чего состоят новые бургеры и картофель?

Также на сайте подробнее рассказали об ингредиентах новых предложений. В бургер с курицей входят: ржаная булочка, курица, бекон, чеддер, соленые огурцы, свежий лук и сало. Также есть два соуса: чесночный и "медово-горчичный".



Бургер с курицей / Фото с сайта МакДональдз

В бургер со свининой входят: ржаная булочка, свинина, чеддер, соленые огурцы, свежий лук и салат с соусом из хрена.



Бургер со свининой / Фото с сайта МакДональдз

Новое предложение картофеля включает в себя картофель фри, грибной соус и лук.



Новый картофель / Фото с сайта МакДональдз

К слову, МакДональдс в Украине постепенно сокращает использование трубочек, предлагая новые экокрышки и выдавая трубочки только по запросу. Новые бумажные крышечки вводятся для заказов "с собой", а исключения составят только шейки и лимонады.