Украинское меню снова в МакДональдзе: какие позиции вернулись
- МакДональдс обновил меню, добавив бургеры: ржаной бургер с курицей и чесночным соусом, ржаной бургер со свининой и хреном, а также картофель с грибным соусом.
- В Украине МакДональдс сокращает использование трубочек, вводя новые экокрышки для заказов "с собой" и выдавая трубочки только по запросу.
МакДональдс обновил меню. В ассортимент заведения питания вернулись некоторые позиции, которые уже успели занять определенное место в сердцах людей.
Компания вернула украинское меню с интересными предложениями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное заявление.
Как изменилось меню МакДональдз?
В меню добавили три позиции: два бургера и картофель с грибным соусом. Говорится о ржаном бургере с курицей и чесночным соусом, а также о ржаном бургере со свининой и хреном.
Вы ждали украинские бургеры – и вот они! Один – со свининой и соусом с хреном, а второй – с нежной курочкой и чесночным соусом. Посетите МакДональдз, чтобы попробовать свои родные, знакомые вкусы,
– говорится в заявлении.
Из чего состоят новые бургеры и картофель?
Также на сайте подробнее рассказали об ингредиентах новых предложений. В бургер с курицей входят: ржаная булочка, курица, бекон, чеддер, соленые огурцы, свежий лук и сало. Также есть два соуса: чесночный и "медово-горчичный".
Бургер с курицей / Фото с сайта МакДональдз
В бургер со свининой входят: ржаная булочка, свинина, чеддер, соленые огурцы, свежий лук и салат с соусом из хрена.
Бургер со свининой / Фото с сайта МакДональдз
Новое предложение картофеля включает в себя картофель фри, грибной соус и лук.
Новый картофель / Фото с сайта МакДональдз
К слову, МакДональдс в Украине постепенно сокращает использование трубочек, предлагая новые экокрышки и выдавая трубочки только по запросу. Новые бумажные крышечки вводятся для заказов "с собой", а исключения составят только шейки и лимонады.