Ученые по всему миру ищут способ перейти на альтернативные способы питания. В Китае представили новую разработку, которая изменит правила игры.

Речь идет о прототипе плавучей ветровой турбины, которая сможет предоставить более широкий доступ к энергии воды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Что известно о плавучей ветровой турбине?

По словам разработчиков, эта турбина заставит посмотреть на возобновляемую энергетику иначе. Кроме этого, она уже установила рекорд в производстве электроэнергии.

Она способна производить 17 мегаватт чистой энергии. Этого достаточно, чтобы электричество имели более 6 тысяч хозяйств.

Почему разработка особенная?

Особенность этой турбины также и в ее структуре. Гондола с генератором расположена на высоте 152 метра. Кроме этого, эта турбина больше обычных, что позволяет лопастям захватывать больше воздуха и производить больше энергии.



Ветровая энергетика нужна людям / Фото Pexels

Планируется, что эта турбина будет расположена в открытом море. Разработчики заявляют, что она может выдерживать экстремальные погодные условия. В частности, противостоять волнам высотой 24 метра.

К слову, Waratah Super Battery в Австралии является крупнейшим в мире аккумулятором с мощностью 850 мегаватт и 1 680 мегаватт-часов, способным обеспечить электроэнергией миллион домохозяйств в течение часа. Аккумулятор расположен на центральном побережье Нового Южного Уэльса, занимает площадь 14 гектаров, и его основная цель – стабилизация энергетической системы на фоне планов правительства закрыть угольные электростанции до 2035 года.