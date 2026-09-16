Ее посещали Франко и Грушевский: эта кофейня во Львове работает уже почти 200 лет
В самом центре Львова работает кафе, история которого насчитывает почти 200 лет. За это время его посещали многие известные львовяне.
Речь идет о кафе "Венская", которое считается старейшим во Львове. Заведение открылось еще в 1829 году, пишет издание "Фотографии старого Львова".
Как появилась "Венская кофейня"
В 1829 году на участке рядом с древним костелом иезуитов, на площади Святого Духа (ныне – площадь Ивана Подковы), купец Карл Гартман приступил к строительству каменного дома. Эта территория издавна принадлежала князьям Понинским.
Гартман выкупил новопостроенное здание и обратился в магистрат Львова с просьбой переоборудовать его под кофейню. Разрешение ему дали при условии, что рядом за свой счет он построит городскую стражницу на 40 солдат. Гартман выполнил это условие.
Что изменилось в "Венской кофейне" в XX веке
В начале нового века кофейню приобрели известные львовские предприниматели Штадтмюллер и Чуджак. Они перенесли вход в заведение, закупили новую мебель и изменили интерьер. Самым существенным изменением стала крытая терраса, выходившая на площадь Святого Духа.
Крытая терраса "Венской кофейни" / Фото "Фотографии старого Львова"
В конце 1918 года "Венская кофейня" едва не лишилась своего исторического названия. Патриоты пытались уничтожить следы прошлого под властью Австро-Венгрии, однако в защиту названия выступил историк Чоловский, известный защитник львовских традиций.
Кроме того, "Венскую кофейню" в свое время посещали известные львовяне. Среди них были Михаил Грушевский, генерал Тарнавский, Станислав Людкевич, Владимир Гнатюк и Иван Франко. Также в кофейне назначали встречи городские чиновники.
Современный этап истории "Венской кофейни" начался 6 июня 1998 года. Тогда открыли обновленный главный зал заведения.
Современный вид "Венской кофейни" / Фото "Фотографии старого Львова"
Еще через год в кафе открыли два зала ресторана. Сегодня "Венская кофейня" продолжает работать в самом сердце Львова.