Порой можно найти связь между, казалось, чем-то совсем несочетаемым. Например, между украинским ВИА "Смеричка" и легендарным "мальчиком, который выжил".

Казалось бы, ничего их связывать не может. Ни одна из песен ВИА "Смеричка" не фигурирует в книгах Джоан Роулинг или в их экранизациях. Но связь кроется в другом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на PEN Ukraine.

Как связаны "Смеричка" и Гарри Поттер?

Пожалуй, правильно будет спросить не что, а кто объединяет легендарный ВИА "Смеричка" и серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Потому что речь идет о Виктора Морозова.

В 1979 году Левко Дутковский, основатель и многолетний руководитель ВИА "Смеричка" пригласил, в то время к уже известному коллективу, новых музыкантов. Среди которых был и Виктор Морозов. В коллективе он был солистом и автором песен.

Виктор Морозов и ВИА "Смеричка" – "Спроси": смотрите видео

Однако это не единственный коллектив, в котором пел Виктор Морозов. Он также был частью ВИА "Арника". В песне "То было необычное лето", или, скорее, "Катерина", в дуэте с Викторией Врадий ("Сестричка Вика") поет именно Виктор Морозов.

ВИА "Арника" – "Катерина": смотрите видео

И именно Виктор Морозов подарил украинским детям 2000-х ту самую "поттериану", потому что он перевел на украинский язык все книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. И именно в его переводе эти книги вышли в издательстве А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. В своих интервью Морозов неоднократно рассказывал, что в свое время много работал над переводом, потому что хотел, чтобы на украинском книги о "мальчике, который выжил, появились раньше, чем на русском, чтобы поощрить маленьких украинцев читать на государственном языке. Это происходило в то время, когда россияне захватывали наше информационное и культурное пространство.