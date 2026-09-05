Его можно купить и в Украине, но цена шокирует: какое вино пьют герои "Джентльменов"

Во втором сезоне сериала "Джентльмены" герои не только демонстрируют роскошный образ жизни, но и выбирают соответствующие напитки. В одной из сцен Эдди Горниман, которого играет Тео Джеймс, угощает лорда Готорна вином Pétrus.

Издание Esquire обратило внимание на вина, которые появляются в первой серии нового сезона. Эксперт Кэти Лотон разобрала напитки, представленные в кадре, и объяснила, почему выбор авторов сериала далеко не случаен.

Какое вино можно заметить в "Джентльменах"

Эдди Горниман в "Джентльменах" угостил лорда Готорна бутылкой Pétrus Pomerol 1998 года. По словам Лотон, этот винтаж считается одним из лучших за последние десятилетия. Известный винный критик Джансис Робинсон оценила его в максимальные 100 баллов.

В то же время цена такого удовольствия соответствует его статусу. Сегодня бутылка Pétrus Pomerol 1998 может стоить около 4 тысяч фунтов.

Pétrus Pomerol 1998 / Фото Bonhams

Но на этом демонстрация статуса не заканчивается. В другой сцене Эдди дарит лорду Готорну двойной магнум Pétrus 2009 – бутылку объемом 3 литра.

Кэти Лотон называет такой подарок показательной демонстрацией богатства и статуса. По ее словам, подобная бутылка может стоить десятки тысяч фунтов. Один из лотов с таким вином в свое время выставляли за 47 тысяч фунтов.

Эксперт также отмечает, что винная карта в "Джентльменах" создавалась не просто для того, чтобы удивить зрителя дорогими бутылками. Она призвана подчеркнуть иерархию между персонажами.

Можно ли найти вино Pétrus в Украине

Интересно, что Pétrus представлен и на украинском рынке. Правда, цена такого вина здесь так же далека от категории обычного напитка.

В частности, в нескольких сетях можно найти Pétrus Pomerol 2004 объемом 0,75 литра и Pétrus Pomerol 2000 в формате Magnum (1,5 литра).

Цена на вино Pétrus Pomerol в Украине / Скриншот

Почти 289 тысяч гривен за стандартную бутылку или 550 тысяч за Magnum – именно столько придется выложить за вино, которым в "Джентльменах" угощают лордов.