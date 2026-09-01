Выглядит как звезда: Vogue выбрал самую фотогеничную собаку 2026 года

В мире моды на обложках обычно появляются знаменитости, модели и артисты. Однако на этот раз главным героем стал пушистый четверолапый, покоривший своей харизмой.

Он позировал для глянцевой съемки Vogue, появился на обложке и был признан самым фотогеничным псом.

Американский Vogue во второй раз провел конкурс

The Dogue Competition, в котором выбирал самую фотогеничную собаку года. На этот раз победу одержал итальянский хорт, или левретка, Сер Спад, а его фото украсило цифровую обложку специального выпуска Dogue.

За звание самой фотогеничной собаки соревновались 25 финалистов. Судьи оценивали не только внешность животных, но и сами фотографии: композиция имела наибольший вес – 50 % оценки, характер собаки на снимке – 25 %, а общая привлекательность – еще 25 %.

Почему Сер Спад покорил Vogue?

По словам представителей Vogue, Сер Спад сразу привлек внимание жюри своей "идеально выверенной позой". Окончательно судей убедил его проникновенный и в то же время любознательный взгляд.

К конкурсу владельцы собак готовили своих питомцев почти как настоящих моделей: подбирали позы, организовывали фотосессии и присылали в редакцию самые удачные кадры. После отбора в финал прошли 25 собак.

Его назвали монахини, а дома он ворует еду

Сэр Спад живет в двуязычной семье. Его хозяйка Амина рассказала Vogue, что на английском с ним разговаривают мягче, тогда как на французском обращаются более серьезно.

Интересно, что имя Сэр Спад пес получил еще при рождении от католических монахинь. Когда его взяли новые владельцы, они решили ничего не менять.

У собаки есть и довольно необычная привычка – он часто сидит, скрестив передние лапы. Причем делает это даже во сне. Но за элегантной внешностью скрывается далеко не спокойный аристократ.

Сэр Спад любит гоняться за кошками, кроликами и белками, а еще воровать еду. Он ищет лакомства в рабочих сумках и школьных рюкзаках, а затем использует свой шарм, чтобы выпросить угощение.

Кроме того, левретка может прыгать на высоту, которая вдвое превышает его собственный рост. Поэтому титул самой фотогеничной собаки он получил не только за красивую позу – характер у сэра Спада тоже оказался вполне модельным.