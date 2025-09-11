Запорожье – крупный город на юго-востоке Украины и центр одноименной Запорожской области, которая сейчас является одним из эпицентров боев в российско-украинской войне. Однако такое название город имел не всегда.

Свое сегодняшнее название Запорожье получило более 100 лет назад. Как назывался город раньше и почему название изменили – расскажет 24 Канал со ссылкой на Библиотеку Запорожского национального университета.

Какое название раньше имело Запорожье?

В 1770 году на месте современного Запорожья была заложена Александровская крепость. Такое название она получила, вероятно, в честь князя Александра Вяземского. Соответственно, город получил такое же название – Александровск.

С 1770 и вплоть до 1921 года город оставался Александровском, пока в феврале 1921 году не появилось предложение изменить название города на Александровском уездном съезде советов. Его поддержали и уже в марте того же года город получил свое сегодняшнее название – Запорожье. Интересно, что в черновиках приказа о переименовании содержалась другая форма названия – Запорожск.



Вид на Запорожье / Фото constantine.enquist

В 1922 году решение о переименовании заседании 7-го объединенного губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Екатеринославщины и Запорожья. Там председатель Запорожского горсовета попросил официально поддержать решение о переименовании, чтобы избавиться от имперского наследия и убрать имя князя из названия города. Ведь СССР позиционировал себя как противоположность Российской империи, хоть фактически был ее продолжением.

Интересно, что хоть и город переименовали, и еще до 1934 года железнодорожные станции назывались Александровск-1 и Александровск-2.

Хотя, как отмечают в ЗНУ, официального постановления о переименовании от Всеукраинского центрального исполнительного комитета не было. И все же именно название Запорожье стало официальным для города.

Запорожье хотели переименовать еще раз?