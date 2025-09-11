"Избавились от имперского наследия": как раньше называли Запорожье и почему и когда его переименовали
- Запорожье раньше называлось Александровск, названное в честь князя Александра Вяземского.
- В 1921 году город переименовали в Запорожье, чтобы избавиться от имперского наследия, хотя официального постановления от Всеукраинского центрального исполнительного комитета не было.
Запорожье – крупный город на юго-востоке Украины и центр одноименной Запорожской области, которая сейчас является одним из эпицентров боев в российско-украинской войне. Однако такое название город имел не всегда.
Свое сегодняшнее название Запорожье получило более 100 лет назад. Как назывался город раньше и почему название изменили – расскажет 24 Канал со ссылкой на Библиотеку Запорожского национального университета.
Интересно Как город Ровно получил свое название и с чем на самом деле оно связано
Какое название раньше имело Запорожье?
В 1770 году на месте современного Запорожья была заложена Александровская крепость. Такое название она получила, вероятно, в честь князя Александра Вяземского. Соответственно, город получил такое же название – Александровск.
С 1770 и вплоть до 1921 года город оставался Александровском, пока в феврале 1921 году не появилось предложение изменить название города на Александровском уездном съезде советов. Его поддержали и уже в марте того же года город получил свое сегодняшнее название – Запорожье. Интересно, что в черновиках приказа о переименовании содержалась другая форма названия – Запорожск.
Вид на Запорожье / Фото constantine.enquist
В 1922 году решение о переименовании заседании 7-го объединенного губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Екатеринославщины и Запорожья. Там председатель Запорожского горсовета попросил официально поддержать решение о переименовании, чтобы избавиться от имперского наследия и убрать имя князя из названия города. Ведь СССР позиционировал себя как противоположность Российской империи, хоть фактически был ее продолжением.
Интересно, что хоть и город переименовали, и еще до 1934 года железнодорожные станции назывались Александровск-1 и Александровск-2.
Хотя, как отмечают в ЗНУ, официального постановления о переименовании от Всеукраинского центрального исполнительного комитета не было. И все же именно название Запорожье стало официальным для города.
Запорожье хотели переименовать еще раз?
В июне 2023 года Нацкомиссия по стандартам государственного языка опубликовала перечень из более 1 400 населенных пунктов, которые рекомендовала переименовать. Неожиданно для многих в перечне оказалось город Запорожье.
Нацкомиссия дала указание местным властям или обосновать "целесообразность сохранения текущего названия, или предложить новое". Это возмутило многих украинцев.
На фоне скандала Нацкомиссия обновила список городов и сел, рекомендованных к переименованию и убрала из него город Запорожье.